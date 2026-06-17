De LinkedIn a brillar en el Mundial: la curiosa historia del defensa de Cabo Verde que amagó el debut de España

El sorpresivo empate que Cabo Verde le arrebató a la selección de España se convirtió en el mayor batacazo en lo que va del Mundial 2026. Contra todo pronóstico, el pequeño archipiélago del Mar Atlántico amagó el debut de Lamine Yamal y cambió el panorama al interior del Grupo H.

Entre los valores destacados del conjunto africano estuvo la portería y la última línea. En el arco, por ejemplo, el veterano Vozinha contuvo con seguridad cada uno de los remates de la escuadra ibérica y fue elegido como el MVP del compromiso. En la defensa, en tanto, cada uno cumplió con solvencia y mantuvo el cero por más de 90 minutos.

Justamente, uno de los zagueros caboverdianos que tuvo un buen cometido llamó la atención por su curiosa historia de vida. Se trata de Roberto Pico Lopes, hombre de 33 años que juega de defensa en el Shamrock Rovers de la Primera Division de Irlanda.

Lo llamativo es que hace un par de años el jugador trabajaba como asesor hipotecario en Dublín y solo disputaba categorías semiprofesionales como pasatiempo. De hecho, la selección no estaba ni considerada dentro de sus planes. No obstante, todo eso cambió cuando, en 2018, recibió un mensaje a través de la plataforma LinkedIn de Rui Águas, quien por esos años era el entrenador del combinado adulto de los Tiburones Azules.

Roberto Pico Lopes festejó con la selección de Cabo Verde el empate ante España en el Mundial 2026. Foto: FIFA.

El adiestrador le ofreció incorporarlo al proyecto de repatriación de la selección de Cabo Verde, pues el padre de Pico Lopes tenía ese origen. En un primer momento, y por desconocimiento del idioma, el defensor pensó que se trataba de un mensaje no deseado y lo ignoró. Sin embargo, tras una nueva insistencia, esta vez en inglés, el deportista comprendió el ofrecimiento y lo aceptó.

Desde ahí comenzó su historia ligada al cuadro africano, disputando las Eliminatorias de ese continente y la Copa Africana de Naciones. Pero lo más especial llegó este lunes cuando, como titular en la zaga, arruinó el estreno de España en Norteamérica 2026. La Furia Roja llegaba como uno de los máximos candidatos a la corona, pero con la igualdad se llenaron de dudas y la prensa de ese país se los hizo saber.

De la vereda contraria, en cambio, todo es alegría. Cabo Verde obtuvo un punto que no estaba en sus planes y ahora se entusiasman con alargar su campaña en la Copa del Mundo. El próximo domingo 21 de junio tiene la gran posibilidad de dar otra sorpresa, cuando se enfrenten a la Uruguay de Marcelo Bielsa.