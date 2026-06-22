“De locos”: prensa internacional ironiza con el difícil presente del Uruguay de Marcelo Bielsa tras el empate ante Cabo Verde

Uruguay de Marcelo Bielsa volvió a quedar en deuda. El elenco sudamericano, que necesitaba vencer a Cabo Verde para ilusionarse con la siguiente ronda del Mundial, apenas empató 2-2 e hipotecó sus chances de seguir avanzando en el certamen. En la última fecha, ante España, se jugará la clasificación a la siguiente ronda.

La prensa internacional no tuvo piedad con el planteamiento del rosarino. Más aún sabiendo la serie de conflictos internos que han empañado el proceso del estratega argentino.

“De locos: Cabo Verde le empató a Uruguay, que queda complicado”, publicó el medio argentino Olé.

“Hasta los goles, Uruguay no había jugado nada bien el primer tiempo, previsible a la hora de redondear sus ataques en los metros finales. No encontraba los caminos, totalmente dependiente de Valverde y sus remates o insipiraciones", continúa diciendo el portal transanduno.

“En el segundo tiempo, Cabo Verde volvió a sorprender: insólito error entre Olivera y Muslera, que le regalaron la pelota a Hélio Varela y éste puso el 2-2 en el marcador, resultado que resultó definitivo", complementó.

El País de Uruguay, a través de su sitio deportivo Ovación, fue tajante. “La selección de Uruguay tuvo este domingo su segunda presentación en el Grupo H delMundial 2026y la cerró con empate 2-2 con la selección de Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el equipo de Marcelo Bielsa volvió a tener una irregular actuación en la que hipotecó seriamente sus chances de clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo“, publican.

En México, por su parte, insisten en que Uruguay sigue sin encontrar el rumbo. “La selección de Uruguay sigue sin encontrar el rumbo en el Mundial 2026. En esta ocasión, los charrúas fueron víctima de sus propios errores para empatar por marcador de 2-2 ante Cabo Verde. Con 2 puntos en 2 partidos, la Celeste necesitará vencer a España en la última fecha para terminar como los líderes del Grupo H", dice el portal Medio Tiempo. “Con el marcador final, la selección de Uruguay buscará dar un golpe de autoridad en la última fecha de la Fase de Grupos cuando se mida ante España. En caso de ganar, se quedarían con el liderato del Grupo H, siempre y cuando Cabo Verde no logre vencer a Arabia Saudita”, dice el portal azteca.

En España apuntan a la sorpresa de Cabo Verde, que ya venía de empatar frente a la selección hispana de Lamine Yamal. “La selección de Cabo Verde es un regalo para el fútbol, desengrasante, auténtica, competitiva, divertida. Empató a dos con Uruguay dando una versión ofensiva y provocando una corriente de simpatía que trasciende a Vozinhay sus 15 millones de seguidores", señala Mundo Deportivo.

Rn tanto, Marca asegura que “Uruguay está contra las cuerdas”. “Los de Bielsa regalaron dos goles a Cabo Verde y deberán ganar a España para clasificarse. Los africanos siguen sorprendiendo en su primer Mundial y se jugarán contra Arabia su pase”, cierra el sitio hispano.