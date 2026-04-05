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    Debutante técnico del Sevilla emprende contra el arbitraje tras la dolorosa derrota ante el colista Oviedo

    Luis García Plaza culpó al equipo que comanda Alejandro Hernández tras la caída que deja al equipo a dos puntos del descenso, partido en el que los chilenos pasaron a un segundo plano.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Luis García Plaza reclama a cuerpo arbitral de Alejandro Hernández tras el final del partido. FOTO: LALIGA.

    Sevilla confirma su magro momento en LaLiga. El equipo nervionense estrenó a un nuevo entrenador tras la salida de Matías Almeyda. Sin embargo, la presencia del hispano Luis García Plaza no pudo evitar la caída ante el colista Oviedo.

    “Tuve que jugar un tiempo con 10, no puedo cuestionar como trabajamos la inferioridad, que alguna vez podía pasar. Hasta el gol, ellos no habían tirado ni a portería, solo en un córner que hemos regalado nosotros con los 8 segundos de nuestro portero. Hemos cometido un error muy grosero en el gol en el córner, en eso sí que estoy enfadado. Estoy enfadado porque es una jugada que no nos podemos permitir en estas alturas”, dijo el europeo.

    Consumada la derrota, el debutante técnico de los andaluces analizó el partido, comentario que tuvo al cuerpo arbitral como uno de los causantes de este nuevo traspié.

    “Nos ha faltado un poquito definir. Es verdad que hasta la expulsión hay dos jugadas claves, que son un penalti a Gudelj que no pita y una expulsión, que no sé quién es, pero que Söw tiene el tobillo así, para mí es roja”, advirtió García Plaza

    Asimismo, agregó que “si fuera el primer partido de liga es una sensación diferente, pero quedan 8 y tenemos que apretar todo, llegar el sábado y jugar un partido contra un grandísimo rival (Atlético de Madrid), pero tenemos que sumar y tenemos que ganar, por qué no. Hoy teníamos muchas ilusiones, pero los partidos a veces se complican por detalles y creo que hay dos detalles que marcan eso, el gol que es un error que no podemos cometer y la jugada de la expulsión, o sea, después es verdad que hay otros dos que creo que podría haber cambiado la balanza y bueno, va a seguir, no hay más”.

    Más reclamos

    Tras el pitazo final, el adiestrador oriundo de Madrid las emprendió contra el cuerpo arbitral. Consultado por el tema, el DT se quejó de la poca cantidad de minutos que se dieron como agregado.

    “Hacía años que no veía que daban 3 minutos en el fútbol español. No me acuerdo, no sé a lo mejor si hay algún, pero no recuerdo. No recuerdo 3 minutos de descuento, me parecen muy pocos, porque ya no sé cuánto se hacía antiguamente”, afirmó el hispano.

    Requerido sobre la poca ambición de sus jugadores, afirmó que “es verdad que nosotros hemos logrado salir de esas marcas y no hemos tenido el remate preciso, sobre todo en el primer tiempo. Pero yo creo que el equipo, lo que digo, hasta la media hora los jugadores estaban neutralizando completamente al rival, incluso nos neutralizando, teniendo sensación de que podíamos hacer daño. Pero me acuerdo de tres o cuatro remates que han caído fuera”.

    Más sobre:FútbolLuis García PlazaSevillaOviedoLaLiga

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