Declan Rice revela los secretos del doblete que le valió al Arsenal barrer con el Real Madrid en Londres

La goleada del Arsenal al Real Madrid, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League, será recordada por mucho tiempo en Londres.

No sólo por que los Gunners demostraron que su historia en el torneo continental también pesa, sino por el nivel mostrado en el segundo tiempo: el cuadro local borró de la cancha a los merengues y si no es por la gran actuación del portero Thibaut Courtois, el marcador hubiese sido mucho más expresivo.

“Creo que hemos estado a un nivel muy alto, si no no hay manera de meterle 3-0 al Madrid. En la primera parte hemos cometido algún error y después, esto va de rendimiento individual y momentos mágicos de los jugadores”, aseguró el adiestrador de los locales, Mikel Arteta.

Luego el técnico español se deshizo elogió a su pupilo Declan Rice, el cual marcó dos golazos de tiro libre. “Mira si es difícil... Llevábamos sin hacer un gol de falta desde septiembre de 2021″.

Eso sí, el hispano puso paños fríos a quienes creen que los británicos ya están en la semifinal, pues sabe que al Madrid nunca hay que darlo por muerto, menos si definen en su casa. “Queda un partido más y sabemos el rival que tenemos enfrente. Iremos a dominar el juego, ser nosotros mismos e intentar ganar el partido. Hay que subir el listón ahora. Es clave jugar con el espíritu y determinación que hemos mostrado hoy para la vuelta”, expresó.

Declan Rice fue el héroe de Arsenal en el triunfo sobre el Madrid. Foto: David Klein/Reuters. DAVID KLEIN

Rice reveló cómo le marcó dos golazos al Madrid

Sin duda, el héroe de la noche londinense fue Declan Rice. El volante del Arsenal nunca había marcado un gol de tiro libre y durante la jornada de este miércoles anotó dos tantos de la misma forma ante el cuadro más ganador de la Champions.

“Muchas veces he pegado en la barrera o por encima del larguero. Iba a centrar, pero vi a la barrera y al portero y pensé: ‘Vamos a por ello’. Además, Bukayo Saka me dijo que lo sintiera”, declaró el futbolista en Amazon Prime.

Acto seguido, reveló que “en el segundo gol ya tenía esa confianza, así que le pegué. No quiero venirme arriba porque queda la vuelta. Pero, estoy contento, feliz, muy emocionado y seguro que dentro de unos años me daré aún más cuenta de que lo que he hecho esta noche es muy especial. Ahora tenemos que estar listos para la semana que viene”.

Mira los goles del Arsenal sobre el Real Madrid: