Diez partidos inolvidables del tenis chileno

El tenis es uno de los pocos deportes en el que Chile discute de igual a igual con otras potencias. Con un número uno del mundo (Marcelo Ríos), un doble campeón olímpico (Nicolás Massú), un triple medallista (Fernando González) y un top ten en dobles (Hans Gildemeister), los buenos momentos son numerosos. Aquí, una selección de algunos de los más emotivos e inolvidables de los últimos 35 años, cuyas imágenes se encuentran disponibles en Youtube.

Gildemeister-Michibata (1986)

Uno de los partidos más recordados de Hans Gildemeister en Copa Davis ocurrió el 9 de marzo de 1986 en el Court Central del Estadio Nacional ante Canadá. El rival fue Glenn Michibata, en una serie que estaba igualada 2-2. Después de casi cinco horas, el Biónico se impuso por 9-7 (en esa época no había tie break), 3-6, 8-6 y 6-4. Fue tanto el esfuerzo que la emblemática raqueta criolla debió quedarse en cama dos días para aliviarse de la descomunal exigencia física de ese fin de semana. Además, fue su última gran hazaña en el torneo de la Ensaladera.

El norteamericano se convirtió en un inolvidable para toda una generación. “Ufff, me sorprende que la gente todavía me recuerde, ya que esa serie de Copa Davis, que se jugó en Santiago, fue hace tanto tiempo”, reconocía a La Tercera, hace algunos años.

Ríos-Agassi (1998)

Es el partido más importante de la historia del tenis chileno. Marcelo Ríos se convertiría esa tarde del 29 de marzo de 1998 en Miami en el primer iberoamericano en ser número uno del mundo en este deporte. Al frente estaba el estadounidense Andre Agassi, ídolo local que luchaba por regresar a la cúspide tras un negro periodo. El Chino, que llegó al Lipton como el tercer mejor jugador del planeta, debía vencer al Kid de Las Vegas para encumbrarse. Y lo hizo con una categoría única: venció por 7-5, 6-3 y 6-4 y desató el carnaval en el Crandon Park y a lo largo de todo Chile.

Ríos-Becker (1998)

Otro ex número uno del mundo aparecía en la órbita de Marcelo Ríos: el legendario Boris Becker, quien comenzaba a despedirse del tenis profesional. En ese momento, el alemán ocupaba la casilla 81 del ranking y venía de derrotar al Chino un par de semanas antes en Gstaad (6-4 y 7-6), por lo que los cuartos de final de Stuttgart aparecían como la ocasión propicia para que el zurdo de Vitacura se tomara revancha. Fue un demoledor 6-2 y 6-0, en un encuentro en el que Becker le terminó pidiendo clemencia a su rival. “Déjame ganar un juego”, le dijo a Ríos, desatando las risas del tenista y del público.

Ríos-Zabaleta (1999)

Las lesiones impidieron que Marcelo Ríos mantuviera el ritmo de 1998. Sin embargo, se mantuvo en el top ten y en arcilla todavía demostraba su poderío. Así fue como enfrentó al incipiente tenista argentino Mariano Zabaleta, en un encuentro en el que el zurdo debió salvar un match point en el cuarto set, para imponerse dramáticamente por 6-7 (5), 7-5, 5-7, 7-6 (5) y 6-2, en cuatro horas y ocho minutos de juego. La victoria sobre el transandino le permitió al Chino quedarse con el quinto y último Super 9 (hoy Masters 1.000) de su carrera.

Massú-Calleri (2002)

La primera muestra de la garra de Nicolás Massú ocurrió la tarde del 24 de febrero de 2002 en el Buenos Aires Lawn Tennis. El Vampiro enfrentaba al argentino Agustín Calleri en la final del torneo. La fiesta estaba desatada. Solo un punto separaba al transandino de quedarse con la corona. El marcador indicaba 6-2, 5-3 y 15-40, tras una doble falta del chileno. Incluso, el cordobés llegó a estar 5-1 en el segundo parcial. Sin embargo, sacó fuerzas desde lo más profundo y se terminó imponiendo por 2-6, 7-6 (6) y 6-2.

“No tenía por dónde ganar. El Gordo estaba jugando muy correcto, tirando las pelotas a la línea, y yo seguía luchando. No tenía otra opción. No podía hacer mucho, me la jugué. Seguí gritando y en ningún momento entregué el partido”, relató Massú a La Tercera, en 2017, cuando se cumplieron 15 años de la gesta.

González-Sampras (2002)

La temporada 2002 significó la explosión de Fernando González. El Bombardero venía de ganar el ATP de Viña del Mar y su tenis se estaba consolidando. Así fue como llegó al Masters 1.000 de Miami para enfrentar en la ronda de los 32 mejores al legendario Pete Sampras, quien ocupaba el puesto 13 del ranking y que ese año se despediría del circuito profesional ganando el Abierto de Estados Unidos.

El partido fue muy igualado en el primer set, pero el chileno (62 del mundo en ese momento) mostró toda su potencia en el tie break. De ahí en adelante, todo sería para el pupilo de Horacio de la Peña, quien se impuso por 7-6 (1) y 6-1. El chileno eliminaba a uno de sus ídolos.

El oro de Massú y González en dobles (2004)

El 21 de agosto de 2004, millones de compatriotas estaban pegados al televisor siguiendo la final de dobles de los Juegos Olímpicos de Atenas ante los alemanes Rainer Schüttler y Nicolas Kiefer. Ese mismo día, Fernando González había conseguido un heroico bronce tras vencer al estadounidense Taylor Dent por 6-4, 2-6 y 16-14, en tres horas y 26 minutos.

Todo parecía perdido en el tie break del cuarto set, cuando los alemanes llegaron a servir 6-2. Es decir, contaban con cuatro puntos de partido. Sin embargo, la dupla nacional terminó de forjar su leyenda esa noche y dio vuelta el resultado para vencer por 6-2, 4-6, 3-6, 7-6 (7) y 6-4, consiguiendo el primer oro en la historia del deporte chileno.

Massú-Fish (2004)

El domingo 22 de agosto de 2004 quedó en la historia del deporte chileno como la consagración de Nicolás Massú. El viñamarino ya había entrado en la historia por ganar el oro en dobles junto a Fernando González el día anterior. Sin embargo, quedaba un pasito más para ser el primer tenista masculino en ganar en singles y dobles en unos mismos Juegos Olímpicos. Al frente, el estadounidense Mardy Fish, verdugo de Feña en una increíble semifinal.

Con el último resto físico, el Vampiro logró una épica victoria ante el norteamericano. El 6-3, 3-6, 2-6, 6-3 y 6-4 en cuatro horas de juego reflejó lo intenso de la lucha. Massú quedaba en todos los libros y su hazaña sigue sin ser igualada.

González-Federer (2007)

El 12 de noviembre de 2007, Fernando González logró el único triunfo en sus 13 enfrentamientos ante Roger Federer. Sucedió en el round robin del Torneo de Maestros de Shanghái. Ahí, el Bombardero se impuso por 3-6, 7-6 (1) y 7-5, en una victoria que dejó puntos impresionantes.

A pesar del triunfo, el chileno sucumbiría en los dos siguientes partidos (ante Andy Roddick y Nikolay Davydenko, respectivamente) y quedaría eliminado del certamen que reunía a los ocho mejores de la temporada.

Massú-Koubek (2009)

Cinco horas y 14 minutos duró la batalla entre Nicolás Massú y el austriaco Stefan Koubek en la Medialuna de Rancagua. Era el último punto de la serie de repechaje para el Grupo Mundial de la Copa Davis y el Vampiro debió superar las complicaciones que le presentó su rival. Cerca de las 3 de la madrugada del 17 de septiembre de 2009, el viñamarino se impuso por 6-4, 4-6, 6-4 y 7-6 (6).

La jornada también pasó a la historia por una memorable frase de Nico: “Quería decirles que sin el apoyo de ustedes no hubiera ganado, porque estaba raja. Lo único que les puedo decir, es que a nosotros con Paul y el equipo no nos tenían mucha fe. Nos dijeron que era muy difícil que ganáramos. Yo creo que en la vida nada es imposible, hueón. Ni una hueá. Nada”.