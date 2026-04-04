Jara, Jadue y Carmona bajo la lupa: PC inicia “evaluación de cuadros”

Desde hace varios días los principales dirigentes del Partido Comunista han comenzado a ser contactados por Cinthy Miskulini, la integrante del comité central que tiene bajo su responsabilidad una delicada labor en la colectividad de la hoz y el martillo: la “evaluación de cuadros” .

A través de este mecanismo la tienda pone bajo la lupa el desempeño de sus figuras previo a los congresos partidistas que se realizan cada cuatro años y a las “conferencias” (hito intermedio entre cada congreso).

A mediados de junio se realizará uno de esos últimos encuentros, por eso se prepara una nueva radiografía de los cuadros del PC.

El tradicional procedimiento adquirió mayor relevancia por el momento político que está enfrentando la tienda de Vicuña Mackenna 31. Esto, porque se realizará a escasos meses de la derrota que sufrió Jeannette Jara en las elecciones presidenciales de mediados de diciembre del 2025, comicios que generaron fuertes roces al interior del Partido Comunista .

No es un secreto que la campaña dejó aún más resentida la relación de Jara con las principales figuras de su partido, como el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona; el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue o el histórico dirigente Juan Andrés Lagos.

Carmona alargó al máximo el proceso para nominar a la exministra del Trabajo como la carta presidencial del partido, buscó alternativas hasta último minuto y después de desatada la campaña quedó en evidencia que ella quiso marcar distancia con la mesa en temas como Cuba y Venezuela.

A esto se sumó que los exministros PC del gobierno de Gabriel Boric -Camila Vallejo, Jaime Gajardo y Nicolás Cataldo- denunciaron a Jadue ante la dirección del partido por acusarlos de ser parte de una persecución penal en su contra, lo que crispó aún más la situación dentro del conglomerado.

Por lo mismo, dentro del comunismo el proceso de evaluación de cuadros de este año ha generado una alta expectación.

Hay quienes consideran que será una instancia ideal para incluir dentro de esta valoración política el comportamiento de Jadue durante la campaña, quien fue un duro crítico del Presidente Gabriel Boric a quien apuntó como uno de los responsables del resultado en las urnas por haber moderado las propuestas de su programa de gobierno..

La evaluación de la exministra

Dentro del Partido Comunista hay quienes creen que la actuación de Jara también debe ser escrutada.

Pese a convertirse en el principal rostro de la tienda, un sector del partido cuestiona que haya puesto en duda su permanencia en la colectividad donde milita desde los 14 años.

Figuras como la diputada Lorena Pizarro o la exvicepresidenta de la Cámara Carmen Hertz transparentaron sus reparos a la exministra por evidenciar públicamente sus dudas.

A una buena parte del PC tampoco le gustó que Jara mantuviera el suspenso sobre su militancia incluso después de que terminó la campaña.

La exsecretaria de Estado estuvo en “reflexión” hasta el 8 de enero, jornada en la que confirmó que se mantendrá como militante de la tienda.

“Creo que más que el PC haya cambiado, la que cambió fui yo. Cambié, porque una campaña presidencial te hace ver el país de otra manera, incluso el sistema internacional. Y creo que eso no cambia la profundidad de las medidas que uno quiere para una patria más justa, ¿no? Y por eso me mantengo en el PC", dijo al respecto de su reflexión en entrevista con La Tercera Domingo.

En la misma entrevista, Jara también dio por “superados” sus desencuentros con Lautaro Carmona y Daniel Jadue. Con este último, de hecho, confidenció que ya había conversado “muy casualmente”. El timonel PC llegó a transparentar que no tenía conocimiento de otros personeros comunistas que hayan vivido un proceso de reflexión.

Hasta ahora, la comisión evaluadora de cuadros que lidera Cinthy Miskulini aún no ha conversado con Jeannette Jara. Tampoco con otros personeros del mundo parlamentario.

El proceso terminará con un informe que será expuesto ante la militancia del Partido Comunista, en el contexto de la conferencia que proyectan para mediados de año.

Dicho informe, recalcan quienes ya han pasado por este procedimiento, suele exponer conclusiones generales más que particulares de cada uno de los dirigentes evaluados.

En esa instancia se suele dar que, en base a la evaluación de cuadros del partido, se renueven cargos entre integrantes del comité central -compuesto por 96 dirigentes- o incluso en la determinante comisión política, que se reúne cada semana en Vicuña Mackenna 31 para debatir los pasos que seguirán y enfrentar la contingencia.

Allí, por ejemplo, está Jara y, previamente, estaba Jadue, quien luego de ser formalizado por el caso Farmacias Populares perdió sus derechos como militante.

De momento, previo al cierre del proceso de “evaluación de cuadros” del PC, la colectividad que lideran Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa fijó su primer comité central bajo el gobierno de José Antonio Kast. ¿La fecha? El próximo 11 de abril, cuando se cumpla un mes del adiós de Boric al poder.

La Tercera consultó a Cinthy Miskulini sobre el proceso que encabeza, pero la exconcejala evitó referirse al tema. Además, se consultó a la dirección del Partido Comunista, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.