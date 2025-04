Dominga Villarino se consagra bicampeona del Campeonato Nacional de Trail Running

Dominga Villarino se consagró bicampeona del Campeonato Nacional de Trail Running en Nahuelbuta. La quinta edición de este torneo se llevó a cabo este sábado en la región de La Araucanía con una convocatoria de más de 700 atletas en las distintas largadas.

El Nahuelbuta All in 2025 entregó variados cupos en distintas distancias para el mundial de Trail Running en Europa. Con un tiempo de 4:56.23, la atleta de The North Face se impuso ante Leonor Calvo (4:59:40) y Macarena Cayuqueo (5:02:44).

Iñigo Valdés y Yicssel Llancapani dominaron la categoría Sub 20. Se consagraron en la categoría de 8K, con un tiempo de 36.23 minutos para Iñigo y de 49.36 para Yiccsel.

Por su parte, Diego Díaz (1:11:26) y Antonia Sánchez (1:28:17) lograron el primer puesto en los 16K, Ezequiel Paulluzak (1:53:22) y Elizabeth Serrano (2:25:15) en los 21K, Juan Llanos(4:10:55) se sumó al podio en los 43K y por último Nicolás Benavides (6:34:01) y Tamara Veliz(8:59:26) en la largada más extensa de 65K.

“Estamos orgullosos de poder apoyar a deportistas con tanto talento como Domi, estuvieron en competencia 4 atletas de la marca. Para nosotros el trail running es un pilar fundamental y creemos que podemos potenciar considerablemente esta disciplina a nivel nacional e internacional”, comenta Patricio Jarpa, Marketing Manager de The North Face Chile.

Durante los próximos días la Federación Atlética de Chile (Fedachi) anunciará los nombres de quienes conformarán la Selección Nacional de trail running, los que serán los encargados de representar al país en el campeonato del mundo de montaña y trail running.