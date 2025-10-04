Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20
Se define el Grupo D del certamen planetario juvenil.
Este sábado se define el Grupo D del Mundial Sub 20.
Argentina enfrenta a Italia en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
A qué hora es el partido de Argentina vs. Italia
El partido de Argentina vs. Italia es este sábado 4 de octubre, a las 20.00 horas.
Dónde ver a Argentina vs. Italia
El partido de Argentina vs. Italia se transmite por DSports y Chilevisión.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Amazon Prime Video, DGO y Chilevisión Web.
