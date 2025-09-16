Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Arsenal por la Champions League
Españoles e ingleses abren la Fase de Liga de la competencia europea.
Este martes comienza la Fase de Liga de la Champions League. El arranque de la competencia tendrá al Athletic de Bilbao y a Arsenal como protagonistas.
Ambos elencos intentarán comenzar de la mejor forma para buscar la clasificación a los octavos de final.
A qué hora es el partido de Athletic Club vs. Arsenal
El partido de Athletic Club vs. Arsenal es este martes 16 de septiembre, a las 13.45 horas.
Dónde ver a Athletic Club vs. Arsenal
El partido de Athletic Club vs. Arsenal se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
