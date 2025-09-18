Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Sociedad por la liga española
El elenco a cargo de Manuel Pellegrini espera volver a las victorias después de tres jornadas sin ganar.
El Betis de Manuel Pellegrini sale con la misión de volver al triunfo en la liga española. El conjunto verdiblanco arrastra una racha de tres partidos sin ganar en la competencia y busca poner fin a esta estadística.
Para hacerlo tendrán que imponerse a la Real Sociedad, cuadro que hasta ahora solo suma dos puntos en el torneo.
A qué hora es el partido de Betis vs. Real Sociedad
El partido de Betis vs. Real Sociedad es este viernes 19 de septiembre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Betis vs. Real Sociedad
El partido de Betis vs. Real Sociedad se transmite por Dsports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
