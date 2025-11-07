Dónde y a qué hora ver a Boca Juniors vs. River Plate en el clásico argentino

Dónde ver a Boca Juniors vs. River Plate en el clásico argentino.

Argentina vuelve a paralizarse este domingo. El Boca Juniors de Carlos Palacios y Williams Alarcón recibirá en La Bombonera al River Plate de Paulo Díaz en un nuevo clásico argentino.

Este duelo es clave en las aspiraciones de ambos clubes por alcanzar la clasificación a los playoffs del Torneo de Clausura. Además, está en juego la clasificación directa a la fase de grupos para la próxima Copa Libertadores 2026.

A qué hora es el partido de Boca Juniors vs. River Plate

El partido de Boca Juniors vs. River Plate es este domingo 9 de noviembre, a las 16.30 horas.

Dónde ver a Boca Juniors vs. River Plate

El partido de Boca Juniors vs. River Plate se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.