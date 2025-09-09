Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias
El equipo altiplánico recibe a la canarinha con la misión de entrar al repechaje.
Bolivia recibe a Brasil en El Alto, en la búsqueda de quedarse con el cupo por el repechaje. El Scratch, ya clasificado, visita a un combinado que mirará de reojo el duelo de Venezuela.
A qué hora es el partido de Bolivia vs. Brasil
El partido de Bolivia vs. Brasil es este martes 9 de septiembre, a las 20.30 horas.
Dónde ver a Bolivia vs. Brasil
El partido de Bolivia vs. Brasil se transmite por Mega.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de MegaGO.
