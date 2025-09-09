Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias.

Bolivia recibe a Brasil en El Alto, en la búsqueda de quedarse con el cupo por el repechaje. El Scratch, ya clasificado, visita a un combinado que mirará de reojo el duelo de Venezuela.

A qué hora es el partido de Bolivia vs. Brasil

El partido de Bolivia vs. Brasil es este martes 9 de septiembre, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Bolivia vs. Brasil

El partido de Bolivia vs. Brasil se transmite por Mega.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de MegaGO.