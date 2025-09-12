Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Liverpool por la liga inglesa
Este domingo se juega uno de los duelos atractivos de la Premier League.
El Burnley y Liverpool se enfrentan en la cuarta fecha de la Premier League
Los reds arrancan la jornada en el primer puesto de la clasificación con nueve puntos. Los Clarets marchan decimocuartos.
A qué hora es el partido de Burnley vs. Liverpool
El partido de Burnley vs. Liverpool es este domingo 14 de septiembre, a las 10.00 horas.
Dónde ver a Burnley vs. Liverpool
El partido de Burnley vs. Liverpool se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
