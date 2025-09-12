Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Liverpool por la liga inglesa.

El Burnley y Liverpool se enfrentan en la cuarta fecha de la Premier League

Los reds arrancan la jornada en el primer puesto de la clasificación con nueve puntos. Los Clarets marchan decimocuartos.

A qué hora es el partido de Burnley vs. Liverpool

El partido de Burnley vs. Liverpool es este domingo 14 de septiembre, a las 10.00 horas.

Dónde ver a Burnley vs. Liverpool

El partido de Burnley vs. Liverpool se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.