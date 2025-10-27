Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina

Dónde ver a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina. Foto: @LaRoja / Instagram.

Este martes continúa el sueño mundialista de la Roja femenina en la Liga de Naciones. El conjunto a cargo de Luis Mena enfrenta a Bolivia por la segunda fecha de la competencia.

Tras debutar empatando contra Venezuela, ahora la Roja espera sumar su primera victoria en la competencia.

Cabe recordar que este nuevo torneo da dos cupos directos y dos al repechaje para la cita planetaria de Brasil 2027.

A qué hora es el partido de Chile vs. Bolivia

El partido de Chile vs. Bolivia es este martes 28 de octubre, a las 18.00 horas.

Dónde ver a Chile vs. Bolivia

El partido de Chile vs. Bolivia se transmite por Chilevisión.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de chilevision.cl y MiCHV.