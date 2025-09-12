Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol

Dónde ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol. Foto: Fevochi.

La selección masculina de vóleibol se prepara para el que será su reestreno en una Copa Mundial. Lo hará este sábado contra en Filipinas enfrentando al combinado de Eslovenia por la fase de grupos de la competencia.

La última vez que los Guerreros Rojos habían dicho presente en un Mundial adulto había sido en 1982.

A qué hora es el partido de Chile vs. Eslovenia

El partido de Chile vs. Eslovenia es este sábado 13 de septiembre, a las 10.00 horas.

Dónde ver a Deportes Chile vs. Eslovenia

El Campeonato del Mundo de Voleibol 2025 podrá verse en directo en todo el mundo a través de VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World.

También estarán disponible la señal de Dsports y DGO.