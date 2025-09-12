Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol
La selección masculina vuelve a competir en una Copa del Mundo después de 43 años en Filipinas.
La selección masculina de vóleibol se prepara para el que será su reestreno en una Copa Mundial. Lo hará este sábado contra en Filipinas enfrentando al combinado de Eslovenia por la fase de grupos de la competencia.
La última vez que los Guerreros Rojos habían dicho presente en un Mundial adulto había sido en 1982.
A qué hora es el partido de Chile vs. Eslovenia
El partido de Chile vs. Eslovenia es este sábado 13 de septiembre, a las 10.00 horas.
Dónde ver a Deportes Chile vs. Eslovenia
El Campeonato del Mundo de Voleibol 2025 podrá verse en directo en todo el mundo a través de VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World.
También estarán disponible la señal de Dsports y DGO.
