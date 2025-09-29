SUSCRÍBETE
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Japón en el Mundial Sub 20

La Roja a cargo de Nicolás Córdova enfrenta su segundo partido por la fase de grupos de la competencia.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Dónde ver a Chile vs. Japón en el Mundial Sub 20. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La Roja Sub 20 a cargo de Nicolás Córdova enfrenta este martes su segundo encuentro válido por el Mundial de la categoría que se disputa en Chile.

Tras el agónico triunfo sobre Nueva Zelanda en el debut, ahora la Selección espera sumar nuevas unidades contra Japón.

A qué hora es el partido de Chile vs. Japón

El partido de Chile vs. Japón es este martes 30 de septiembre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Chile vs. Japón

El partido de Chile vs. Japón se transmite por DSports y Chilevisión.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO, chilevision.cl y MiCHV.

