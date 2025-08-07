Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Colo Colo por la Liga de Primera

Dónde ver a Everton vs. Colo Colo por la Liga de Primera.

Este domingo Everton y Colo Colo se enfrentarán por la 19° fecha de la Liga de Primera en Viña del Mar.

El elenco ruletero quiere recuperarse de la última derrota sufrida a manos de Ñublense y así seguir alejándose de la parte baja de la tabla.

El Cacique, por su lado, espera conseguir los puntos necesarios para volver a meterse dentro de la zona que entrega cupos a las próximas copas internacionales.

A qué hora Everton vs. Colo Colo

El partido de Everton vs. Colo Colo es este domingo 10 de agosto, a las 12.30 horas.

Dónde ver a Everton vs. Colo Colo

El partido de Everton vs. Colo Colo se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de HBO MAX.