Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Colo Colo por la Liga de Primera
El elenco ruletero quiere seguir alejándose de la zona baja de la clasificación. El Cacique, en tanto, espera volver a meterse en los lugares de clasificación a las copas internacionales.
Este domingo Everton y Colo Colo se enfrentarán por la 19° fecha de la Liga de Primera en Viña del Mar.
El elenco ruletero quiere recuperarse de la última derrota sufrida a manos de Ñublense y así seguir alejándose de la parte baja de la tabla.
El Cacique, por su lado, espera conseguir los puntos necesarios para volver a meterse dentro de la zona que entrega cupos a las próximas copas internacionales.
A qué hora Everton vs. Colo Colo
El partido de Everton vs. Colo Colo es este domingo 10 de agosto, a las 12.30 horas.
Dónde ver a Everton vs. Colo Colo
El partido de Everton vs. Colo Colo se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de HBO MAX.
