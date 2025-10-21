Dónde y a qué hora ver a Genk vs. Real Betis por la Europa League

El Real Betis de Manuel Pellegrini enfrenta este jueves su tercer partido por la Fase de Liga de la Europa League.

El conjunto español quiere meterse en la zona de clasificación directa a los octavos de final del torneo, por lo que intentará quedarse con los puntos en su visita a Bélgica para enfrentar al Genk.

A qué hora es el partido de Genk vs. Real Betis

El partido de Genk vs. Real Betis es este jueves 23 de octubre, a las 13.45 horas.

Dónde ver a Genk vs. Real Betis

El partido de Genk vs. Real Betis se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.