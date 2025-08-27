Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido por la Liga de Primera
El elenco acerero quiere entrar a la pelea por las copas internacionales contra los piratas, sólidos líderes de la competencia.
La jornada sabatina de la Liga de Primera arrancará con el duelo entre Huachipato y Coquimbo Unido, encuentro válido por la 22° fecha del campeonato.
Los acereros intentarán quedarse con los puntos para entrar de lleno en la pelea por los cupos a las copas internacionales.
Por su parte, los Piratas, sólidos líderes, buscan una nueva victoria que les permita seguir haciendo historia en el campeonato.
A qué hora es el partido de Huachipato vs. Coquimbo Unido
El partido de Huachipato vs. Coquimbo Unido es este sábado 30 de agosto, a las 12.30 horas.
Dónde ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido
El partido de Huachipato vs. Coquimbo Unido se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT en MAX.
