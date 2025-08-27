SUSCRÍBETE
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido por la Liga de Primera

El elenco acerero quiere entrar a la pelea por las copas internacionales contra los piratas, sólidos líderes de la competencia.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Dónde ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido por la Liga de Primera. OSCAR TELLO/PHOTOSPORT

La jornada sabatina de la Liga de Primera arrancará con el duelo entre Huachipato y Coquimbo Unido, encuentro válido por la 22° fecha del campeonato.

Los acereros intentarán quedarse con los puntos para entrar de lleno en la pelea por los cupos a las copas internacionales.

Por su parte, los Piratas, sólidos líderes, buscan una nueva victoria que les permita seguir haciendo historia en el campeonato.

A qué hora es el partido de Huachipato vs. Coquimbo Unido

El partido de Huachipato vs. Coquimbo Unido es este sábado 30 de agosto, a las 12.30 horas.

Dónde ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido

El partido de Huachipato vs. Coquimbo Unido se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT en MAX.

