El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Japón vs. Egipto en el Mundial Sub 20

Asiáticos y africanos se miden en el Estadio Nacional en la antesala del debut de la Roja.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Dónde ver a Japón vs. Egipto en el Mundial Sub 20. Foto: @CONMEBOL / X.

La jornada inaugural del Mundial Sub 20 de Chile 2025 tendrá también el encuentro entre Japón y Egipto por el Grupo A de la competencia.

Cabe señalar que asiáticos y africanos son parte del Grupo A donde también están la Roja de Nicolás Córdova y Nueva Zelanda.

A qué hora es el partido de Japón vs. Egipto

El partido de Japón vs. Egipto es este sábado 27 de septiembre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Japón vs. Egipto

El partido de Japón vs. Egipto se transmite por Dsports

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.

