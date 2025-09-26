Dónde y a qué hora ver a Japón vs. Egipto en el Mundial Sub 20
Asiáticos y africanos se miden en el Estadio Nacional en la antesala del debut de la Roja.
La jornada inaugural del Mundial Sub 20 de Chile 2025 tendrá también el encuentro entre Japón y Egipto por el Grupo A de la competencia.
Cabe señalar que asiáticos y africanos son parte del Grupo A donde también están la Roja de Nicolás Córdova y Nueva Zelanda.
A qué hora es el partido de Japón vs. Egipto
El partido de Japón vs. Egipto es este sábado 27 de septiembre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a Japón vs. Egipto
El partido de Japón vs. Egipto se transmite por Dsports
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
