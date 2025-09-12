Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Betis por la liga española

El Real Betis de Manuel Pellegrini visita a Levante con un claro objetivo: volver a las victorias en la liga española.

Los verdiblancos acumulan dos partidos sin conseguir tres puntos en el campeonato. Su último triunfo se remonta al 22 de agosto cuando se impusieron por 1-0 al Alavés.

A qué hora es el partido de Levante vs. Betis

El partido de Levante vs. Betis es este domingo 14 de septiembre, a las 11.15 horas.

Dónde ver a Levante vs. Betis

El partido de Levante vs. Betis se transmite por DSports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO y Amazon Prime Video.