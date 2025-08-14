Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Arsenal por la Premier League.

Este domingo, el Manchester United recibe al Arsenal. Uno de los duelos más tradicionales de Inglaterra anima el comienzo de la Premier League.

A qué hora ver Manchester United vs. Arsenal

El partido de Manchester United vs. Arsenal es este domingo 17 de agosto, a las 11.30 horas.

Dónde ver a Manchester United vs. Arsenal

El partido de Manchester United vs. Arsenal se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.