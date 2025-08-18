Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Universitario por la Copa Libertadores
El conjunto brasileño sale a confirmar su pase a los cuartos de final de la competencia.
Palmeiras enfrenta el duelo de revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores enfrentando a Universitario como local.
El conjunto brasileño parte con una gran ventaja, pues en el duelo de ida goleó como visitante a los peruanos por 4-0.
A qué hora es el partido de Palmeiras vs. Universitario
El partido de Palmeiras vs. Universitario es este jueves 21 de agosto, a las 20.30 horas.
Dónde ver a Palmeiras vs. Universitario
El partido de Palmeiras vs. Universitario se transmite por ESPN 5.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.