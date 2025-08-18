Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Universitario por la Copa Libertadores

Dónde ver a Palmeiras vs. Universitario por la Copa Libertadores.

Palmeiras enfrenta el duelo de revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores enfrentando a Universitario como local.

El conjunto brasileño parte con una gran ventaja, pues en el duelo de ida goleó como visitante a los peruanos por 4-0.

A qué hora es el partido de Palmeiras vs. Universitario

El partido de Palmeiras vs. Universitario es este jueves 21 de agosto, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Palmeiras vs. Universitario

El partido de Palmeiras vs. Universitario se transmite por ESPN 5.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.