El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Racing vs. Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores

El equipo de Gabriel Arias recibe en El Cilindro al Fortín.

Por 
Lucas Mujica
Dónde y a qué hora ver a Racing vs. Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores.

Racing y Vélez Sarsfield definen la primera llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este martes se miden en el estadio El Cilindro, de Avellaneda.

El equipo de Gabriel Arias se impuso por la cuenta mínima en el partido de ida.

A qué hora es el partido de Racing vs. Vélez Sarsfield

El partido de Racing vs. Vélez Sarsfield es este martes 23 de septiembre, a las 19.00 horas.

Dónde ver a Racing vs. Vélez Sarsfield

El partido de Racing vs. Vélez Sarsfield se transmite por Chilevisión y ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium, Pluto TV y Chilevisión Web.

