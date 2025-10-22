Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

El Real Madrid y la Juventus se enfrentan este miércoles en el marco de la tercera fecha de la Fase de Liga de la Champions League.

El conjunto merengue tiene la posibilidad de sumar su tercer triunfo consecutivo y así quedarse en lo más alto de la tabla.

Por su parte, los italianos tienen la necesidad de ir a buscar la victoria, pues hasta ahora solo han conseguido empates.

A qué hora es el partido de Real Madrid vs. Juventus

El partido de Real Madrid vs. Juventus es este miércoles 22 de octubre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Real Madrid vs. Juventus

El partido de Real Madrid vs. Juventus se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.