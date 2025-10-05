Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos por el Mundial Sub 20
Se define el Grupo E del certamen planetario juvenil.
Este sábado se define el Grupo E del Mundial Sub 20.
Sudáfrica enfrenta a Estados Unidos en el estadio El Teniente de Rancagua.
A qué hora es el partido de Sudáfrica vs. Estados Unidos
El partido de Sudáfrica vs. Estados Unidos es este domingo 5 de octubre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos
El partido de Sudáfrica vs. Estados Unidos se transmite por DSports+ Plus.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Amazon Prime Video y DGO.
