Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos por el Mundial Sub 20.

Este sábado se define el Grupo E del Mundial Sub 20.

Sudáfrica enfrenta a Estados Unidos en el estadio El Teniente de Rancagua.

A qué hora es el partido de Sudáfrica vs. Estados Unidos

El partido de Sudáfrica vs. Estados Unidos es este domingo 5 de octubre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos

El partido de Sudáfrica vs. Estados Unidos se transmite por DSports+ Plus.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Amazon Prime Video y DGO.