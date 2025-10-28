Dónde y a qué hora ver a Swansea vs. Manchester City por la Copa de la Liga
El conjunto ciudadano visita al club de Lawrence Vigouroux por los octavos de final de la competencia.
El Swansea de Lawrence Vigouroux quiere ser protagonista en la Copa de la Liga de Inglaterra. Este miércoles los Cisnes reciben al Manchester City por los octavos de final de la competencia.
En la ronda previa, los locales superaron con lo justo a Nottingham Forrest por 3-2, mientras que los Citizens se impusieron con comodidad a Huddersfield por 2-0.
A qué hora es el partido de Swansea vs. Manchester City
El partido de Swansea vs. Manchester City es este miércoles 29 de octubre, a las 16.45 horas.
Dónde ver a Swansea vs. Manchester City
El partido de Swansea vs. Manchester City se transmite por Disney+.
