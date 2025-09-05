Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile en la lucha por el Mundial de Rugby.

Los Cóndores enfrentan este sábado el partido más importante del proceso que busca llevar a Chile a su segundo Mundial de Rugby consecutivo.

Se miden con Uruguay en el estadio Charrúa. El equipo nacional espera remontar los 13 puntos que por ahora lo alejan de Australia 2027.

A qué hora es el partido de Uruguay vs. Chile

El partido de Uruguay vs. Chile es este sábado 6 de septiembre, a las 14.30 horas.

Dónde ver a Uruguay vs. Chile

El partido de Uruguay vs. Chile se transmite vía streaming a través de Disney+.