DT de Italia se lanza contra las Eliminatorias Sudamericanas: “Son diez y seis clasifican; acá los grupos son cerrados”

Gennaro Gattuso no se guarda nada. El DT de la selección italiana habló en la antesala del duelo entre su equipo y Moldavia. El partido es este jueves a las 17.45 horas y es clave para las aspiraciones de la Azurri. Para ir directo al Mundial de Norteamérica debe ganar y esperar un tropiezo de Noruega frente a Estonia. Si no se da esa combinación, Italia cae al repechaje.

Esto último es lo que tiene decepcionado al entrenador. En rueda de prensa, criticó el formato de las Eliminatorias de la Conmebol, asegurando que son menos compleja que en Europa. “Ya lo hemos hablado, pero los sudamericanos son diez equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía... mientras acá los grupos son tan cerrados. Esa es la decepción. El mayor arrepentimiento es ese. No clasificar directo. Definitivamente necesitamos revisar los criterios”, dijo.

En caso de que se le den los marcadores a Italia, la última fecha será la decisiva. Esto porque estarían empatados en puntos con Noruega y se jugarán el cupo en el estadio San Siro. El sistema de clasificación de UEFA, del que Gattuso se queja, otorga una plaza para los líderes de cada grupo, mientras que los segundos van a un repechaje al que se suman los mejores cuatro ubicados de la Nations League.

Gennaro Gattuso, entrenador de Italia. Andrew Medichini

Aun así, el DT le baja el perfil al hecho de que pueden caer a la repesca. “Ningún arrepentimiento. Ganar ayuda a ganar, pero necesitamos entender bien los criterios”, profundizó. Italia viene de dos mazazos mundialistas, al no clasificar a Rusia 2018 y Qatar 2022. Gattuso busca evitar el descalabro histórico. “Si no clasificamos me mudaré lejos de Italia, muy lejos”, señaló.

En esa línea, el estratega apela a la fanaticada en la previa del duelo fundamental. “Nos llena de orgullo saber que seis o siete millones de compatriotas ven nuestros partidos y esperamos volver a enamorarlos con nuestro juego”, comentó.

“No estamos aquí para un paseo. Quiero ver el máximo esfuerzo y continuar lo que empezamos en septiembre. El partido del jueves será más importante que el segundo, porque se avecina el encuentro contra Noruega, que está jugando un fútbol excepcional y, por desgracia, nos ha tocado en el grupo. Si bien el partido contra Moldavia podría ser una trampa, ya no hay partidos fáciles”, añadió.