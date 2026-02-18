Duró dos días en el cargo: la razón que sacó al técnico griego Nikolaos Issaris de la banca de General Velásquez

Nikolaos Issaris toma el mando de General Velásquez en la Segunda División. Foto: @gralvelasquez / Instagram.

Este domingo se daba una de las sorpresas del fútbol nacional. Un equipo chileno presentaba a un técnico europeo.

No era en la Liga de Primera ni en la Primera B. General Velásquez, club que milita en la Segunda División Profesional, anunciaba la llegada de Nikolaos Issaris, técnico griego que se sumaría a la escuadra de San Vicente de Tagua Tagua con la misión de lograr el ascenso a la categoría de plata del balompié nacional.

Con 42 años, el entrenador arrastra una trayectoria en el deporte que se extiende por casi 20 años en las bancas. Tras iniciar su carrera en Chalkida, continuó como aydante técnico en clubes como el PAS Lamia, Panionios, Olympiakos de Volou y Olympiakos de Nicosia, en Chipre.

Su llegada a Latinoamérica se dio en julio de 2025 de la mano del Herrera FC, club que ahora milita en la Primera División de Panamá.

Allí se le pudo ver implementar un estilo de juego de táctica ofensiva, ocupando un esquema de 4-3-3.

“Nikolaos Issaris es nuevo DT velasquino!”, informó General Velásquez en un comunicado oficial puesto en sus redes sociales que terminaron borrando poco después.

“Club Deportivo General Velásquez, presenta a “Nikos” Issaris entrenador griego de 42 años. Issaris, cuenta con 20 años de experiencia en los banquillos, iniciando carrera en su natal Chalkida”, continuaron.

Luego prosiguieron señalando su experiencia en el cargo. “Su última experiencia laboral, fue en el Herrera FC de la primera división de Panamá. Además cuenta con pasos como segundo entrenador en el PAS Lamia, Panionos, Olympiakos de Volou y el Olympiakos de Nicosia en Chipre, entre otros”, destacaron.

“Una nueva etapa comienza en el Orgullo del Cachapoal, vamos con todo profe ‘Nikos’”, cerraron.

Un giro inesperado

A pesar de lo anterior, el griego no se unirá al equipo. Este martes los verdes compartieron otro comunicado en el que explicaron que Issaris no cumplía con los requerimientos para dirigir en el fútbol nacional y conflictos en las negociaciones.

“El Club Deportivo General Velásquez informa a sus hinchas, simpatizantes, medios de comunicación y público en general el término de las negociaciones sostenidas con el grupo inversionista, y en consecuencia, la no continuidad del Director Técnico Nokolaos Issaris”, plantearon de entrada.

“El quiebre de dichas negociaciones se debió a la existencia de términos y condiciones contrarios a las posiciones jerárquicas del club y, por sobre todo, incompatibles con la identidad y simbología de nuestra institución, la cual cuenta con 118 años de historia”, explicaron.

“A lo anterior se suma que el director técnico antes mencionado, quien arribaba de la mano del referido grupo inversionista, poseía licencia ’UEFA A’ y no ‘UEFA Pro’, exigida por las bases del campeonato establecidas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para nuestra división”, complementaron.

“En virtud de lo anterior, el directorio actual de General Velásquez SADP ha decidido poner término a la relación con el grupo inversionista y, en consecuencia, no dar continuidad al proyecto deportivo encabezado por el señor Issaris al mando del plantel profesional”, añadieron.

Por último, manifestaron que “el Club Deportivo General Velásquez comunicará en las próximas horas el nombre de su nuevo director técnico, quien liderará el proyecto deportivo correspondiente a la temporada 2026″, cerraron.