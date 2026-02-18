SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Duró dos días en el cargo: la razón que sacó al técnico griego Nikolaos Issaris de la banca de General Velásquez

    El equipo de la Sexta Región había notificado la llegada del entrenador con el objetivo de lograr el ascenso a la Primera B. Sin embargo, su arribo se frustró.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Nikolaos Issaris toma el mando de General Velásquez en la Segunda División. Foto: @gralvelasquez / Instagram.

    Este domingo se daba una de las sorpresas del fútbol nacional. Un equipo chileno presentaba a un técnico europeo.

    No era en la Liga de Primera ni en la Primera B. General Velásquez, club que milita en la Segunda División Profesional, anunciaba la llegada de Nikolaos Issaris, técnico griego que se sumaría a la escuadra de San Vicente de Tagua Tagua con la misión de lograr el ascenso a la categoría de plata del balompié nacional.

    Con 42 años, el entrenador arrastra una trayectoria en el deporte que se extiende por casi 20 años en las bancas. Tras iniciar su carrera en Chalkida, continuó como aydante técnico en clubes como el PAS Lamia, Panionios, Olympiakos de Volou y Olympiakos de Nicosia, en Chipre.

    Su llegada a Latinoamérica se dio en julio de 2025 de la mano del Herrera FC, club que ahora milita en la Primera División de Panamá.

    Allí se le pudo ver implementar un estilo de juego de táctica ofensiva, ocupando un esquema de 4-3-3.

    Nikolaos Issaris es nuevo DT velasquino!”, informó General Velásquez en un comunicado oficial puesto en sus redes sociales que terminaron borrando poco después.

    “Club Deportivo General Velásquez, presenta a “Nikos” Issaris entrenador griego de 42 años. Issaris, cuenta con 20 años de experiencia en los banquillos, iniciando carrera en su natal Chalkida”, continuaron.

    Luego prosiguieron señalando su experiencia en el cargo. “Su última experiencia laboral, fue en el Herrera FC de la primera división de Panamá. Además cuenta con pasos como segundo entrenador en el PAS Lamia, Panionos, Olympiakos de Volou y el Olympiakos de Nicosia en Chipre, entre otros”, destacaron.

    Una nueva etapa comienza en el Orgullo del Cachapoal, vamos con todo profe ‘Nikos’”, cerraron.

    Un giro inesperado

    A pesar de lo anterior, el griego no se unirá al equipo. Este martes los verdes compartieron otro comunicado en el que explicaron que Issaris no cumplía con los requerimientos para dirigir en el fútbol nacional y conflictos en las negociaciones.

    El Club Deportivo General Velásquez informa a sus hinchas, simpatizantes, medios de comunicación y público en general el término de las negociaciones sostenidas con el grupo inversionista, y en consecuencia, la no continuidad del Director Técnico Nokolaos Issaris”, plantearon de entrada.

    El quiebre de dichas negociaciones se debió a la existencia de términos y condiciones contrarios a las posiciones jerárquicas del club y, por sobre todo, incompatibles con la identidad y simbología de nuestra institución, la cual cuenta con 118 años de historia”, explicaron.

    “A lo anterior se suma que el director técnico antes mencionado, quien arribaba de la mano del referido grupo inversionista, poseía licencia ’UEFA A’ y no ‘UEFA Pro’, exigida por las bases del campeonato establecidas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para nuestra división”, complementaron.

    “En virtud de lo anterior, el directorio actual de General Velásquez SADP ha decidido poner término a la relación con el grupo inversionista y, en consecuencia, no dar continuidad al proyecto deportivo encabezado por el señor Issaris al mando del plantel profesional”, añadieron.

    Por último, manifestaron que “el Club Deportivo General Velásquez comunicará en las próximas horas el nombre de su nuevo director técnico, quien liderará el proyecto deportivo correspondiente a la temporada 2026″, cerraron.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolGeneral VelásquezNikolaos IssarisSegunda División

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Lagarde dejaría la presidencia del Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato

    Glencore se recupera tras las pérdidas de 2024 y la firma promete aumentar su producción de cobre hasta un millón de toneladas

    Abogado de Orrego cuestiona a la Fiscalía de Antofagasta tras rechazo de desafuero: “Inventó un caso respecto de una persona inocente”

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Lo más leído

    1.
    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    2.
    Azul Azul ya lo mira de reojo: referentes del plantel de la U blindan a Paqui Meneghini

    Azul Azul ya lo mira de reojo: referentes del plantel de la U blindan a Paqui Meneghini

    3.
    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    4.
    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura
    Chile

    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    Abogado de Orrego cuestiona a la Fiscalía de Antofagasta tras rechazo de desafuero: “Inventó un caso respecto de una persona inocente”

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lagarde dejaría la presidencia del Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato
    Negocios

    Lagarde dejaría la presidencia del Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato

    Glencore se recupera tras las pérdidas de 2024 y la firma promete aumentar su producción de cobre hasta un millón de toneladas

    CFA advierte riesgo de nueva sobreestimación de los ingresos fiscales en 2026 y de escenario más estrecho a mediano plazo

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Por qué Perú destituyó a José Jerí, el séptimo presidente del país en 10 años

    Con la copa del mundo incluida: la provocación de Otamendi a Vinícius tras su polémico cruce con Prestianni
    El Deportivo

    Con la copa del mundo incluida: la provocación de Otamendi a Vinícius tras su polémico cruce con Prestianni

    Duró dos días en el cargo: la razón que sacó al técnico griego Nikolaos Issaris de la banca de General Velásquez

    Marcelo Barticciotto dispara contra Gustavo Álvarez tras su paso por la U: “Está sobrevalorado”

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master
    Cultura y entretención

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

    Bertie Carvel y El Caballero de los Siete Reinos: “El heroísmo puede existir en un mundo de cinismo implacable”

    Sanae Takaichi es reelegida como primera ministra de Japón tras arrasar en las elecciones de hace diez días
    Mundo

    Sanae Takaichi es reelegida como primera ministra de Japón tras arrasar en las elecciones de hace diez días

    Ucrania asegura haber derribado un centenar de drones lanzados por Rusia en su última oleada nocturna

    HRW insta al Gobierno de Delcy Rodríguez a “desmantelar el aparato represivo” de Venezuela

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad