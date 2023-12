Duró poco más de dos meses en el cargo: extécnico de Uruguay es destituido del Sevilla

El Sevilla comunicó este sábado el despido de Diego Alonso, quien deja de ser el entrenador del cuadro andaluz de manera inmediata. Esta determinación se precipitó con la derrota ante el Getafe por 3-0, en el partido correspondiente a la fecha 17 de la liga española, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Con un comunicado extremadamente escueto, el elenco de Nervión dio a conocer a través de sus canales oficiales el fin de la era del charrúa. “El Sevilla FC anuncia que ha destituido a Diego Alonso como entrenador blanquirrojo. El club agradece al técnico uruguayo y desea la mejor de las suertes en el futuro”, fue el breve mensaje.

Víctor Orta, director deportivo del Sevilla (ex Leeds United), fue el encargado de poner la cara para confirmar la salida de Alonso de una manera más extensa. “Con todo el dolor de nuestro corazón. Desgraciadamente en esto del fútbol, lo primero que se rompe es el entrenador. Aquí estoy para anunciar la destitución y no hacerle pasar por el mal trago de las entrevistas... Los resultados no se han dado y solo se entiende este lenguaje”, declaró.

El exentrenador de la selección uruguaya deja números muy negativos en la tienda sevillista. En total dirigió 14 partidos, en todas las competencias, con dos triunfos, cinco empates y siete derrotas. En LaLiga no ganó una sola vez, mientras que en la Champions League encadenó cuatro caídas, que provocaron la eliminación del equipo, incluso para entrar en la Europa League. Las únicas victorias fueron en la Copa del Rey ante equipos modestos.

Con menos del 30% de rendimiento, se acaba una experiencia breve del exfutbolista en el Sevilla. Duró poco más de dos meses en el cargo, en el que fue su primer trabajo tras su participación en el Mundial de Qatar con la Celeste, donde quedó eliminado en la fase de grupos. El 10 de octubre había sido nombrado nuevo DT de los andaluces, reemplazando a José Luis Mendilibar. Se trató de su primer paso por el fútbol europeo, el que terminó con nula brillantez.

Nuevamente, tal como le sucedió durante la etapa de Jorge Sampaoli, el equipo está complicado con el descenso. Aparece 16° en la tabla de LaLiga con 13 puntos, igual que el Celta de Vigo y el Cádiz, este último en zona roja por la diferencia de gol.