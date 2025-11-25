El duelo entre Barcelona y Chelsea se roba las miradas en el inicio de la quinta jornada de la Champions League

La visita de Barcelona al Chelsea se presenta como uno de los enfrentamientos más atractivos de la quinta fecha de la Fase de Liga de la Champions League, cuya jornada de martes contempla otros ocho encuentros.

El campeón español visita el Stamford Bridge de Londres a las 17:00 horas de Chile con la firme convicción de recuperar los puntos perdidos en la fecha anterior, cuando empató 3-3 en casa del Club Brujas, que llevó al equipo a sumar solo 7 puntos.

Cifra que está lejos de la campaña perfecta de 12 unidades en cuatro duelos, campaña que han conseguido tres equipos: Bayern de Múnich, Arsenal de Inglaterra e Inter de Milán.

Blues y catalanes gozan de una enorme rivalidad histórica. Solo en el máximo torneo europeo se han medido en 14 ocasiones con cuatro triunfos para cada club, además de seis empates.

Se han medido en seis eliminaciones directas, con cuatro sucesos para los españoles y solamente dos de los británicos. La última vez que se vieron las caras fue en la segunda ronda de la temporada 2017-’18, cuando el equipo hispano avanzó a octavos tras ganar por 3-0 en el Camp Nou.

Elogios al Barça

En la víspera del partido, el entrenador del equipo londinense, Enzo Maresca, llenó de elogios a esta nueva versión del Barcelona. Incluso, aseguró que veía los partidos de la escuadra culé para “aprender algo”.

“El Barcelona de Hansi Flick me parece espectacular, siempre que lo miro porque se puede aprender algo. El año pasado ganaron LaLiga y llegaron a semifinales de la Champions League. Es un equipo que hace muchas cosas bien, una escuadra que siempre quiere la iniciativa. Nosotros intentaremos hacer lo mismo”, advirtió el adiestrador italiano.

Encima, el alumno y amigo de Manuel Pellegrini -por propia confesión- aseguró que había tomado la decisión de dedicarse a ser entrenador después de ver al exitoso Barcelona que tuvo a Josep Guardiola, entre 2008 y 2012.

“Sinceramente, decidí ser entrenador por el Barça de Guardiola. Si los equipos deciden jugar con otro estilo, es libre de decidirlo. Mi estilo lo elegí hace años, que es como me gustaría ver jugar a mi equipo. Nadie puede compararse con ese Barcelona de Pep. Es una escuadra que cambió el fútbol en España, después de ellos, todos los equipos intentaban jugar de esa manera. Pep se fue a Alemania y el equipo nacional germano también ganó. Vino a Inglaterra y hubo equipos que también quisieron jugar como él, entonces, la selección también creció. Nadie se puede comparar”, afirmó el exvolante de Málaga.

A la misma hora del duelo entre catalanes e ingleses, Borussia Dortmund de Alemania recibirá a Villarreal de España, cuadro que perdió con el Pafos griego en la última fecha. También a las 17:00 horas, Manchester City será anfitrión frente a Bayer Leverkusen. Otros partidos: Olympique de Marsella vs. Newcastle United, Slavia Praga vs. Athletic de Bilbao, Napoli vs. Qarabag y Bodo/Glimt vs. Juventus. A las 14:45 horas: Ajax vs. Benfica y Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise.