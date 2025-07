El duro reclamo de Yanara Aedo a la Conmebol por el arbitraje ante Argentina: “Es una falta de respeto que no haya VAR”

La Roja femenina sufrió un duro cachetazo en su segundo partido por la Copa América 2025. El cuadro nacional tenía una victoria encaminada ante la siempre favorita Argentina. Sin embargo, en los últimos 15 minutos, la Albiceleste remontó el marcador y se terminó llevando el triunfo por 2-1.

El conjunto dirigido por Luis Mena sucumbió ante la falta de efectividad en la segunda mitad. El rival trasandino, por su lado, fue todo lo contrario. Tuvo un primer tiempo flojo y apretó en los instantes finales para darle la voltereta al tablero. Un gol de Aldana Cometti, al 90′, fue el que acabó equilibrando la balanza.

Sin embargo, durante el transcurso del cotejo, hubo un par de polémicas. Al menos así lo consideraron desde el plantel chileno. La referente y experimentada Yanara Aedo no escatimó en críticas contra la Conmebol, sobre todo por la falta de revisión tecnológica al momento de chequear dos posibles penales a favor del conjunto criollo.

“Es una falta de respeto que no haya VAR. La Eurocopa se juega en paralelo y, para las jugadoras, es una vergüenza ver la Eurocopa y ver la Copa América. Ya lo dijo Brasil, no puede ser que calienten en un mismo lugar y no puedan entrar a la cancha. Hoy pudimos entrar 15 minutos, está perfecto, pero es una falta de respeto que no haya VAR”, señaló en la zona mixta.

La delantera emplazó directamente al arbitraje en el certamen, recordando, incluso, el desempeño del cuerpo referil en la victoria ante Perú en la primera fecha. “En el partido pasado no se nos cobró un gol legítimo”, apuntó. “Qué bueno que este partido fue por televisión abierta para que se vean los dos penales que no nos cobraron. No estoy diciendo que Argentina no tiene méritos, pero con VAR cambia mucho la historia. Altera todo, para ellas y para nosotras, para todas las jugadoras”, complementó.

Finalmente, la atacante, que actualmente defiende los colores de Colo Colo, emitió un ácido reproche y comparó la organización cuando se celebra un torneo masculino de estas características. “A la organización que se pongan un poquito las pilas, porque somos jugadoras igual que los hombres”, concluyó.

Con este tramo amargo, la Roja femenina debe dar vuelta la página y enfocarse en la tercera jornada del Grupo A. Con la derrota ante Argentina quedaron en el cuarto lugar, con 3 puntos. En la próxima fecha se medirán en un duelo crucial, frente a Ecuador, la selección anfitriona de la competición.