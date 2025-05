Arranca Roland Garros con un emotivo homenaje para despedir a Rafael Nadal

Rafael Nadal se despide en su casa. Roland Garros llevó a cabo una sentida ceremonia para homenajear al manacorí, el máximo ganador del certamen, con 14 coronas. Fue una emotiva y simbólica despedida.

El español comenzó su carrera en el Grand Slam francés en 2005 y la cerró en 2024. En ese tiempo disputó 116 encuentros y ganó 112. Apenas perdió cuatro, lo que refleja su supremacía en el major de tierra batida. 14 títulos en 19 ediciones. Nadie ganó tanto como él ni sacó tanta diferencia en un certamen. Es por ello que decidieron erigir una estatua en su honor. Antes, ya le habían entregado la Copa de los Mosqueteros original.

Nadal llegó a las instalaciones de Roland Garros a eso de las 12 del mediodía, horario local. Lo hizo acompañado por su familia y equipo de trabajo. A su lado, como siempre, estaba su esposa Mary Perelló. No obstante, el acto estaba previsto para al menos seis horas más. Primero se debían disputar los tres encuentros programados en la Philippe Chatrier, court central del torneo galo.

Si bien el propio tenista español aprobó las líneas generales de la ceremonia, la organización del certamen francés planeó una serie de sorpresas. «Me inquieta un poco el homenaje porque no se me dan bien estas cosas. No me gustan los homenajes, no necesito este tipo de cosas, no tengo un gran ego. Vivo bien con un poco de anonimato, de tranquilidad», reconoció hace unos días en el diario L’Équipe.

El evento se venía planeando desde hace más de medio año. A fines de 2024, Amelie Mauresmo, directora de Roland Garros, y Gilles Moretton, presidente de la Federación Francesa de Tenis, viajaron hasta Mallorca para reunirse con Nadal. El objetivo era homenajearlo, pero sin hacerlo sentir incómodo. También querían alejarse de la sobria y fría despedida que se realizó en Málaga, en la Copa Davis, en noviembre pasado.

Una sentida despedida

Lorenzo Musetti venció a Yannick Hanfmann en sets corridos, en un partido que tenía los ojos de todos, pero por lo que ocurriría después. El italiano se despidió de la Philippe Chatrier y los ánimos se encendieron rápidamente. El público, que vistió camisetas color ocre en honor por el español, se encendió y comenzó a vitorear por Nadal. Los gritos de “¡Rafa, Rafa!” se sintieron, pese a que el balear aún no aparecía. Los cánticos fueron la tónica. También se formó un tifo con su nombre y un corazón.

Minutos después, hizo su ingreso ante la ovación de todos los presentes. A su entrada la prosiguió un emotivo video que repasó su extensa carrera en el Grand Slam francés. “Merci, Rafa” (“Gracias, Rafa”, en español), cerró el registro audiovisual ante un conmovido Nadal. El balear no pudo contener las lágrimas, mientras el público continuó con su ovación por varios minutos. Fueron momentos de emoción.

El español comenzó su discurso en francés. “No sé por dónde empezar tras haber jugado aquí 20 años, haber ganado, haber perdido y haberme emocionado siempre”, señaló. Posteriormente siguió en inglés y español, respectivamente. “Me habéis regalado una estatua en Roland Garros. Me habéis hecho sentir como un francés más. Ya no podré volver a jugar ante vosotros pero mi corazón y recuerdos estarán siempre unidos a este lugar. Gracias”, añadió.

En la ceremonia también estuvieron presentes sus máximos rivales y miembros del Big Four: Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray. Para ellos también tuvo unas sentidas palabras. “La perspectiva del tiempo te hace ver las cosas de otra forma. Habeís sido buenos amigos y hemos mantenido una gran rivalidad. Gracias por todo. Seguro que seguiremos haciendo cosas juntos”, indicó.

Posteriormente, Moreton y Mauresmo le entregaron un trofeo especial por sus 14 coronas en París. Después, siguieron con una de las mayores sorpresas: una placa en su honor instalada en a un costado de la cancha de la Philippe Chatrier.