El gesto de Sebastián Miranda que encendió a Pablo Aránguiz: “Me hizo sentir parte importante dentro del plantel”

El paso de Sebastián Miranda por la banca de Universidad de Chile, será recordado por el trabajo personalizado que hizo con algunos de los jugadores del plantel. Y la semana que pasó, el gesto del adiestrador fue para Pablo Aránguiz.

Tal como lo había hecho en las semanas previas, con sus otros compañeros, el adiestrador llamó al ex Unión Española para sostener una charla y preguntarle cuál era su disposición actual. Tras un intercambio de ideas, Miranda le recordó al ariete por qué había llegado a los laicos y le aseguró que confiaba plenamente en su talento para que el equipo borrara los malos momentos vividos.

Y la respuesta del futbolista no se hizo esperar: marcó dos goles y entregó una asistencia, superando en noventa minutos, todo lo hecho el 2021 (donde no anotó ni una sola vez y su rendimiento lo tuvo con un pie afuera de la escuadra laica).

“El técnico habló conmigo, me dio la confianza, me hizo sentir parte importante dentro del plantel y estoy muy agradecido por la confianza que me dio”, reveló la figura del encuentro ante Huachipato. Y luego agregó: “La verdad es que quedé muy contento por cómo se dieron las cosas el fin de semana”.

Acto seguido, Aránguiz confesó que lo que sintió “fue un conjunto de emociones mezcladas. Desahogo. Alivio. Alegría. Sacarse un peso de encima, por así decirlo, en cuanto a no venir jugando ni poder marcar goles. Se que fue un partido bastante bueno en lo personal. Fue un golpe anímico muy importante para mí y espero ratificarlo semana a semana”.

Alegría que le sirvió para mirar con altura lo que pasó en el ciclo de Santiago Escobar, donde casi no tuvo oportunidades, pues habló de ese momento sin rencor. “El DT que está al mando debe tomar decisiones y sabrá a quienes eligen para que el equipo ande bien y a nosotros no nos quedaba más que trabajar. Y eso pasaba por mi cabeza, cuando no me tocaba, por lo que entrenaba de buena manera para ser una opción. Esa es la clave fundamental de los jugadores, cuando no les toca”, sostuvo.

Y luego tuvo palabras para el nuevo jefe, Diego López. “No tenía presente que estaba en el estadio, tampoco salí a jugar o a mostrar un nivel, como se vio reflejado, porque estaba él, la verdad es que me enteré por redes sociales” y concluyó que no le importa dónde lo ponga, porque “uno tiene que acatar las órdenes y el profesor verá dónde uno es más útil al equipo y así poder encontrar la mejor versión mía”.