El Giro de Rigo: Rigoberto Urán apuesta por Chile para seguir potenciando el ciclismo de ruta

Rigoberto Urán forma parte de la élite histórica del ciclismo mundial. El pedalero colombiano no sólo fue medallista de plata en ruta en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sino que también remató segundo en dos de las tres Grandes Vueltas de este deporte, en el Giro de Italia dos veces (2013 y 2014) y en el Tour de Francia (2017).

Hoy, a sus 38 años, el nacido en Urrao, Antioquia, está retirado del profesionalismo, pero sigue ligado de lleno al mundo de las bicicletas y a su masificación. Con ese objetivo en mente, ha creado una carrera que lleva su nombre, “El Giro de Rigo”, que ahora apuesta por Chile con una inédita versión en el país país.

En abril del próximo año, las rutas chilenas albergarán una competición que ya ha celebrado ediciones en Colombia, Ecuador y Costa Rica, sobrepasando todas las expectativas. Con dos distancias, de 130 y 80 kilómetros, la prueba pasará por varias localidades de la Región de Valparaíso.

“Estamos muy contentos de que ‘El Giro de Rigo’ llegue a Chile, un país perfecto para realizar carreras de este tipo, no solamente por su geografía, sino también porque cada vez hay más ‘ruteros’ motivados. No nos cabe duda de que será un éxito total”, destaca Urán, quien ha estado de paso por Santiago promocionando el evento.

Más de 2 mil cupos

“El ciclismo de ruta agarra cada vez más fuerza en nuestro continente, por lo que queremos potenciarlo para que, en el futuro, no solo colombianos o ecuatorianos estén peleando adelante en las Grande Vueltas, sino también, por qué no, un chileno”, agrega Ignacio Barbosa, director de la edición nacional.

La competencia contará con alrededor de 1.500 cupos disponibles, que podrían llegar hasta las 2.000, y se abrirá una preventa en diciembre, mientras que en enero se realizarán las inscripciones generales. Para más información, puedes ingresar al Instagram @elgiroderigo.cl.