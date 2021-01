El gran rendimiento de visita que ilusiona a Coquimbo

No jugó bien, pero sacó la tarea adelante ante un rival que fue mejor. Coquimbo Unido empató 0-0 ante Defensa y Justicia en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, disputada en Asunción, y mantuvo intactas sus chances de avanzar a la finalísima del segundo certamen internacional más importante a nivel de clubes.

Si bien apenas se aproximó dos veces con peligro al arco del equipo que dirige Hernán Crespo, que fue superior en el trámite y en el control del juego, el cuadro adiestrado por Juan José Ribera puede sacar cuentas alegres. Primero, porque no perdió; segundo, porque no recibió goles como local; y, tercero, porque ahora define de visitante y resulta que gran parte de su destacada campaña se debe a su rendimiento como forastero.

Los aurinegros han jugado cuatro partidos en dicha condición durante el torneo. En la primera ronda cayeron por 1-0 ante Aragua, en Venezuela, en el que sería, hasta ahora, el único encuentro que han perdido fuera del Francisco Sánchez Rumoroso.

Luego solo vendrían triunfos. En la fase dos, derrotaron por 0-2 a Estudiantes de Mérida, también en tierras llaneras. Mientras que en octavos de final se impusieron por 0-2 a Sport Huancayo, en Perú. tras igualar sin goles en la Cuarta Región.

Ya en la ronda de los ocho mejores, le dieron vuelta el marcador a Junior, en Barranquilla. Fue un 1-2 decisivo, porque en la revancha, disputada en Coquimbo, cayeron por la cuenta mínima, pero clasificaron a semifinales gracias a los goles convertidos en Colombia.

Lo saben en el camarín del Barbón. “Estos son partidos de alto nivel. Si bien queríamos ganar, lo segundo era que no nos convirtieran. No era lo que vinimos a buscar, pero si podíamos empatar que fuese a cero. Tenemos la fe de que este resultado es mejor para nosotros que para ellos”, advierte el arquero Matías Cano, de muy buen cometido ayer, en Asunción.

“Me parece que jugamos en conjunto, muy compacto, que era lo que habíamos trabajado. Pudimos ejecutar el plan de manera perfecta a ratos. Una de nuestras mayores virtudes fue el compromiso, la concentración y las ganas de ser campeones. Estamos a dos partidos”, agregó el meta.

Precisamente, es el orden defensivo y la rapidez de sus punteros para contragolpear, en especial de Ruben Farfán, lo que fortalece la estrategia pirata para buscar la clasificación este sábado, en la ciudad de Florencio Varela. “Nuestro trabajo sin balón fue buenísimo. Hay que considerar que jugamos de visita. No fuimos locales. Quizás nos faltó fineza en el último pase”, apuntó el Coto Ribera.

El arco en cero infla el pecho de Coquimbo Unido, que tiene la misión de anotar un gol en Argentina. De hacerlo, le complicará la vida al Halcón, que si ve vulnerada su valla estará obligado a ganar. Cualquier empate con goles le servirá al conjunto nacional.

Por eso, lamentaron no haber podido convertir, pese al dominio y al desgaste realizado. “Creamos muchas situaciones. Faltó meter la pelota adentro. No estuvimos finos. Ellos casi no pisaron el área nuestra”, expresó el defensa Héctor Martínez.

Crespo también se apenó por no haber podido anotar. “Nos faltó ser concretos. Tuvimos ocasiones de gol y no pudimos anotar. Nos faltó un poquito de ritmo. Hay que adaptarse, ya que la situación no fue fácil para ninguno de los dos equipos a nivel emocional, pero creo que merecimos ganar. No me cabe ninguna duda de que haremos un gran partido en Varela”, advirtió.

El buen rendimiento de Coquimbo Unido como visita puede ser un factor más interesante aún si se considera que el fuerte de DyJ no es, precisamente, su localía. De los tres partidos que jugó en el estadio Norberto Tomaghello solo ganó uno. Fue a Bahía, por 1-0, en los cuartos de final. Antes había empatado 1-1 con Sportivo Luqueño, en segunda ronda, y repitió ese marcador ante Vasco de Gama, en octavos.

Los números están ahí. Coquimbo defiende su derechos a soñar con una final continental, justamente, con orden en la zona defensiva y un nivel que se acrecienta fuera de casa. Nadie puede quitarle a los piratas la ilusión de celebrar en el extranjero, porque ya lo hizo, y más de una vez en este mismo certamen.