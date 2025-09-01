El Ironman de Valdivia abre un nuevo tramo de inscripciones para el evento de distancia completa de 2026

Tras el éxito de la primera versión, realizada en 2024, el Ironman de Valdivia ganó un merecido lugar en el calendario del triatlón nacional e internacional. Más de 2.000 atletas inscritos y miles de espectadores, disfrutaron de una experiencia única en la capital de la región de Los Ríos. Lugar que vuelve durante esta temporada con el anuncio de que a partir de este lunes 01 de septiembre se abrirá un nuevo tramo de inscripciones.

La competencia busca reforzar también su compromiso con el deporte, y la vida saludable, impulsando la proyección del triatlón como una disciplina de gran crecimiento en el país, generando impacto no solo en el ámbito deportivo, sino que entregando una experiencia única a triatletas, familias, espectadores y a toda la comunidad local.

La gerenta de marketing de Banco Itaú, Melina Kitzinger, comentó que, “estamos muy contentos de celebrar y anunciar una gran novedad, tendremos una charla exclusiva con Mark Allen, leyenda del triatlón, quien compartirá su experiencia sobre disciplina, resiliencia y mentalidad de alto rendimiento”.

Banco Itaú complementará su presencia en la región de Los Ríos con diversas iniciativas que buscarán aportar a la economía local, desarrollando convenios especiales con el comercio de la zona y gremios mediante sus productos, fomentando así el crecimiento y dinamismo económico en Valdivia durante la semana del evento.

El Ironman no solo es una competencia deportiva de primer nivel, sino también una celebración de disciplina, vida saludable y una nueva manera de hacer eventos considerando la sostenibilidad en cada hito y proceso. Invitamos a todos los amantes del deporte, a las familias y a la ciudad de Valdivia, a ser parte de esta experiencia única; vibrando con cada kilómetro y acompañando a los 2.200 triatletas que competirán el domingo 29 de Noviembre.

Pero las buenas noticias no se detienen ahí porque para la edición 2025 del evento se sumará un hito histórico: por primera vez en Chile se instalará el Ironman Store (tienda oficial de merchandising de la franquicia internacional), donde atletas y fanáticos podrán acceder a productos oficiales del circuito mundial Ironman.

Aún faltando tres meses para el evento, la competencia ya se encuentra con sus inscripciones cerradas. Entre las novedades de este año destacan las corridas recreativas Carozzi IRONKIDS y Carozzi Family Run, pensadas para niñas, niños y familias, además de la continuidad de nuestro compromiso con la Carbono Neutralidad, que busca posicionar al Smart Fit IRONMAN 70.3 Valdivia Presented by Itaú como un referente en sostenibilidad dentro del deporte.