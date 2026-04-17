El Masters 1000 de Madrid pierde a Novak Djokovic y a Carlos Alcaraz y tiene a otra de sus estrellas en duda

Dos sensibles bajas tendrá el próximo Masters 1000 que se disputará en Madrid desde el próximo 22 de abril y hasta el 3 de mayo. Se trata de las estrellas del circuito, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, quienes se ausentarán del torneo español por encontrarse lesionados.

El número 4 del ranking ATP fue el primero en comunicar la mala noticia en sus redes sociales. “No podré participar en el Madrid Open este año. Sigo afrontando mi recuperación para poder volver en breve a las pistas”, señaló. Y con él se pierden grandes momentos, pues el balcánico ha ganado 30 de los 40 partidos disputados en dicha competencia, alcanzó siete semifinales en 13 visitas y en 2019, con 32 años, se convirtió en el campeón más veterano del evento.

Pero sin duda, el golpe más duro para la justa ibérica es el descarte de Alcaraz. El número 2 del orbe también dio la noticia a través de sus cuentas personales y declaró: “Madrid es mi casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial”.

Jannik Sinner es la gran duda de Madrid. @rolandgarros

Sinner aún no sabe si va a estar en Madrid

Si el no de Djokovic y Alcaraz ya eran un duro golpe para el torneo madrileño, el tiro de gracia lo podría colocar Jannik Sinner. El número uno del mundo viajará a la capital española este fin de semana pues está nominado a los Premios Laureus, en la categoría de mejor deportista del año, y la premiación será este lunes 20 de abril.

Una vez allí, según La Gazzetta dello Sport, el italiano hará pruebas para ver si su físico le da para estar en la arcilla ibérica o mejor se guarda para los torneos que a él le encanta jugar: el Masters 1000 de Roma y Roland Garros. No obstante, la capital hispana le da la oportunidad única de seguir alejándose de Alcaraz en el escalafón del ATP.

La razón de ellos es que actualmente Sinner tiene 13.350 puntos, contra los 12.960 de Carlos. Si el TOP 1 se queda con la competencia sumará 1.000 puntos más y Alcaraz debe defender los 1.000 que ganó al titularse en Roma el año pasado. Pero eso no es todo, ya que en París, Alcaraz defiende 2.000 puntos por ser el campeón de Roland Garros y Sinner 1.200 por llegar a la final, por lo que si el murciano no repite, podría quedar lejos de la cima hasta que comience el US Open en agosto próximo.