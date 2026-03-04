Nicolás Massú revela los sueños pendientes que dejó en el tenis: “Yo quería ser número uno del mundo”

Con la mirada puesta en septiembre y el desafío mayor del año por delante, Nicolás Massú ya palpita la serie que enfrentará a Chile con España por la Copa Davis. En entrevista con el diario Marca, el doble medallista olímpico abordó lo que será el cruce ante los europeos, se refirió a la posible presencia de Carlos Alcaraz y reflexionó sobre sus metas pendientes en el tenis.

El exnúmero nueve del mundo y campeón en Atenas 2004 habló desde su rol de capitán del equipo chileno, que viene de avanzar en el certamen ante Serbia en febrero pasado y ahora recibirá a una de las potencias del circuito. El choque se disputará en territorio nacional y marcará una nueva prueba para un proceso que Massú lidera desde hace más de una década.

Consultado por la eventual presencia de Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, el viñamarino fue claro: “Si viene Alcaraz pues bienvenido porque va a ser increíble para Chile tener a un jugador de la talla de Carlos, sería algo inolvidable. Si no está, España tiene un equipazo con otros grandes jugadores y jugaron la última final”.

El capitán reconoció que la presencia del murciano marca diferencias, pero recalcó que su equipo debe estar preparado para cualquier escenario: “Nosotros tenemos que estar listos para jugar con quien toque. Lo más importante es que mis jugadores estén sanos y al completo”, afirmó.

Además, destacó la fortaleza de jugar como local. Desde que asumió el mando, Chile mantiene una racha invicta en casa.

La presión y un sueño pendiente

El tenista nacional también abordó la presión que implica una serie de Copa Davis en casa. “Es un torneo especial, se juega por el país y hay que manejar muchas emociones. No es un partido, son cinco, con un dobles incluido”, explicó.

En un tono más íntimo, el Vampiro que, a pesar de ganar dos oros en Juegos Olímpicos, confiesa un sueño que no pudo cumplir en su exitosa carrera en el tenis: “Yo quería ser número uno del mundo, quería ganar la Copa Davis, quería un Grand Slam… Logré ser nueve del mundo, gané los Juegos y pude ganar un Grand Slam como entrenador con Dominic Thiem, recordó.

MATIAS SALAS ORREGO

Desde el banquillo no esconde su ambición: “No pude ganar la Copa Davis como jugador, ¿por qué no va a ser como entrenador?. Son palabras mayores, pero me levanto todos los días pensando que las cosas pueden ser posibles. Sé que es muy difícil, pero también fue difícil cuando era chico mirar para adelante.”

Chile se prepara para recibir a la selección de España por la segunda ronda del campeonato entre el 18 y 20 de septiembre. Con o sin Alcaraz en cancha, para Massú “los jugadores se entregan al 100 por 100, Chile es un país muy patriota”.