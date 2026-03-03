SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    La goleada de Barcelona no hace el milagro y Atlético de Madrid avanza a su vigésima final en la Copa del Rey

    Los catalanes vencieron 3-0 en casa con dos goles del juvenil Marc Bernal, resultado insuficiente para revertir el 4-0 que le propinó el equipo colchonero en la ida. Los albirrojos van por un título que no ganan hace 13 años.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Marc Bernal anotóos veces para el Barcelona, pero no alcanzó para derribar a Atlético de Madrid. FOTO: FC Barcelona.

    Se necesitaba ir al máximo y el partido no defraudó. Barcelona había caído por 4-0 en la ida contra Atlético en Madrid y necesitaba al menos ese resultado para forzar un alargue en la semi. Solo ganó 3-0, goleada en contra que, de todas maneras, permitió a los albirrojos disputar la final de la Copa del Rey después de conseguir un 4-3 en el global.

    Como era de esperar, el cuadro catalán salió decidido a conseguir la titánica tarea de dar vuelta la serie. Ahogó al equipo colchonero, cortó los circuitos y salió rápido en la búsqueda de lograr una diferencia en los primeros minutos.

    De esa manera, solo transcurrieron un par de minutos para llevar peligro, bajo el mismo argumento: apretar en la salida. Pedri se la quitó a Koke y alargó a Fermín, pero el remate salió recto para la reacción del portero Juan Musso.

    Fue la advertencia sobre el asedio que recibiría la escuadra capitalina. Así, antes del cuarto de hora, Raphinha ya había intentado, aunque su remate se fue a la parte externa de la red, cuando el Barça ya había perdido a Jules Kounde por lesión.

    Tras la ocasión del brasileño fue Ferrán Torres quien se atrevió un poco más para esa ansiada diferencia de los anfitriones, pero sus intentos no llegaron al arco por muy poco. A los 24’, apareció la genialidad de Lamine Yamal, pero su remate se fue ancho, solo por centímetros.

    Sin embargo, los dirigidos de Diego Simeone intentaron reaccionar frente al constante poderío de los locales. Fue Antoine Griezmann el que se atrevió, justo cuando su remate desde el punto penal fue bloqueado por la zaga culé, en el momento justo.

    El trámite del partido anunciaba pronto una conquista blaugrana, la cual llegó antes de la media hora. Lamine escapó por la banda izquierda y centró perfecto para que el volante de 18 años Marc Bernal pusiera el 1-0 de Barcelona.

    Pese a lograr la primera conquista, los de Hansi Flick no bajaron la intensidad. Tanto que, en los minutos sucesivos, Raphinha tuvo dos claras oportunidades para aumentar las cifras.

    En los descuentos de la primera parte, Ademola Lookman tuvo la más clara para el Atlético con un cabezazo que se fue por muy poco sobre el arco. Sin embargo, en la jugada siguiente, el zaguero visitante Marc Pubilla derribó a Pedri en el área y el árbitro Ricardo de Burgos no dudó en cobrar el penal, el mismo que Raphinha se encargó de anotar para celebrar el 2-0. De esa manera, terminó el primer tiempo con la misma dosis que había anunciado el DT Flick, en la previa.

    No alcanza

    Con la mitad de la tarea hecha, Barcelona se sintió un poco más confiado, dentro de una extrema jornada. Y aunque los madrileños dieron el primer aviso en el complementario, con remate de Julián Álvarez que tapó el golero Joan García, tras ese intento regresó el monólogo de los catalanes.

    A esa altura, el golero del Atlético Juan Musso ya se perfilaba como la gran figura del enfrentamiento. Un tiro cruzado de Ferrán Torres y otro directo al pecho, ambos antes de la hora de partido, fueron la muestra de la notable actuación del arquero argentino.

    A los 73 minutos, la escuadra blaugrana comenzaba a soñar con la histórica remontada. La gran jugada de Joao Cancelo terminaba en los pies del juvenil Bernal para el 3-0. Y aunque el VAR revisó la jugada por una posible posición de adelanto, la conquista subió al marcador.

    El equipo culé apretó aún más en los minutos finales, pero el orden de los capitalinos permitió que consiguiera la vigésima definición copera de su historia, título que no gana hace 13 años.

