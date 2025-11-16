El mensaje de Arturo Vidal en medio de las Elecciones: “En un par de años me voy a tirar a presidente”

Arturo Vidal cumplió con su deber cívico en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. El volante llegó a su local de votación designado para ejercer con su derecho al sufragio.

El Rey votó en su natal comuna de San Joaquín, concretamente en la mesa 74 del colegio Infocap, ubicado en la Avenida Departamental 440. Lógicamente, su presencia no pasó inadvertida. El jugador de Colo Colo se llevó toda la atención y los flashes de los presentes.

Vidal aprovechó para tomarse fotos, dar autógrafos y grabar videos para los fanáticos que se le acercaron. Ahí, también fue entrevistado por Mega y reveló las complicaciones que tuvo. “Ojalá cumplan lo que se promete y que Chile siga creciendo. Aquí nací, y feliz de venir a votar. Me tocó cerca. Lo importante es que todos vengan a votar. La primera vez me costó, no sabía doblar el voto. Ahora ya aprendí y traje el carnet“, aseguró mientras realizaba la fila para sufragar por segunda vez desde que retornó al país.

El mediocampista sufrió un percance y salió de la cabina de votación con la papeleta abierta. “Ojalá que el pueblo decida bien. Espero que se cumpla lo que se promete y que Chile siga creciendo. Hay que cumplir, es muy importante que todos los chilenos voten y busquemos un Chile mejor”, añadió.

Vidal salió de la urna con la papeleta Abierta 😆#Elecciones2025 pic.twitter.com/ccWFUFAhoh — 10 Puntos Remontados 🏆 (@Parzibal__) November 16, 2025

El mensaje de Vidal

Vidal, en medio de su espera en el recinto de San Joaquín, comenzó un live en su cuenta de Instagram. Como suele acostumbrar, comenzó a leer comentarios de sus seguidores y a responder preguntas. También dio su percepción de las elecciones, además de hacer un llamado para que la gente cumpla con sufragar.

“Levántense a votar, vamos por un Chile mejor, pero los votos son privados así que no les puedo contar”, afirmó.

Al Rey le preguntaron por su votación, pero descartó revelar su preferencia. También lanzó un mensaje sarcástico. “Que cumpla y que mejore la salud, la educación y que todas las hue… sean gratis“, aseguró.

Después, también a tono de broma, se atrevió a candidatearse como presidente para unas próximas elecciones. “En un par de años me voy a tirar de presidente y vamos a hacer un Chile mejor“, cerró entre risas.