    Sin margen de error: Fernando Ortiz suma a Marcos Bolados al ataque de Colo Colo para desafiar a Unión Española

    Los albos visitan a Unión Española con la obligación de ganar para mantener la esperanza de clasificar a la Copa Sudamericana, el único objetivo que les queda por pelear en 2025. Arturo Vidal está descartado.

    Christian González 
    Christian González
    Marcos Bolados enfrenta a Manuel Fernández en el duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Colo Colo está obligado a ganarle a Unión Española. Los albos no tienen margen de error si pretenden rasguñar un puesto en la Copa Sudamericana. En la práctica, ni siquiera dependen de sí mismos: están cinco puntos por debajo de Audax Italiano, el último equipo en la zona de clasificación, aunque el cierre de torneo ante el equipo floridano es un matiz de esperanza para esa opción.

    Fernando Ortiz y sus dirigidos asumen la responsabilidad de ganar en el estadio Santa Laura. El entrenador preparó un agresivo equipo para medirse con la escuadra de Miguel Ramírez, que tiene sus propios problemas: solo supera al colista Deportes Iquique y está en peligro concreto de descenso.

    Sin margen de error: Fernando Ortiz suma a Marcos Bolados al ataque de Colo Colo

    Los albos no contarán con Arturo Vidal, quien acusó una contractura en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha en el partido frente a Deportes Limache y no había actuado frente a Ñublense. El puesto del Rey lo ocupará Tomás Alarcón.

    Sin embargo, la principal señal está dada en el caso del sustituto de Víctor Méndez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. En ese caso, el estratega optará por darle la titularidad a Marcos Bolados, quien integrará un tridente de ataque junto a Javier Correa y Lucas Cepeda. El antofagastino ocupará la banda izquierda y Cepeda correrá por la derecha.

    Bolados, en el partido entre Ñublense y Colo Colo (Foto: Photosport) EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Los albos probaron la siguiente formación: De Paul; Isla, Villagra, Amor y Wiemberg; Alarcón, Pizarro, Aquino; Cepeda, Correa y Bolados.

    Respaldo a Correa

    Ortiz se aferra a la convicción de sus dirigidos. "Nosotros salimos de la misma manera donde vayamos a jugar. Lo importante es que estemos claros a lo que vamos a jugar. Debemos controlar las situaciones durante el partido”, expresa el estratega.

    El entrenador también respaldó a Javier Correa, quien será titular ante los hispanos. “El goleador vive de goles y es normal que le afecte. Javier Correa tiene una personalidad particular que le permite sobrellevar estos temas de buena manera, pero el que juegue tendrá todo el apoyo del equipo”, sostiene.

    El estratega precisó que Vidal estará disponible recién el martes para trabajar junto con sus compañeros, aunque realizará rutinas físicas durante el fin de semana.

