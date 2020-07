El ‘Mundial’ de la MLS en Disney, con la sombra del coronavirus

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del coronavirus. Hasta el cierre de esta nota reportaban oficialmente 3.097.084 casos positivos y 133.972 fallecidos. Más allá de esta situación, y los rebrotes que se han dado en algunos lugares, de a poco el deporte está volviendo, asumiendo la nueva normalidad con la aplicación de estrictos protocolos de higiene y distanciamiento físico. Tanto el básquetbol como el fútbol estarán afincados en una sede única: Orlando, Florida. Esta noche se da el vamos a una de ellas: la Major League Soccer (MLS).

La liga de Primera División estadounidense retorna con otra cara, bajo el concepto MLS is Back. No solo se trata de un torneo a puertas cerradas que se desarrollará íntegramente en el ESPN Wide World of Sports Complex, al interior del Walt Disney World Resort, sino que con un formato distinto, con grupos y fases eliminatorias. Como una Copa del Mundo. Los 26 equipos fueron divididos en seis grupos (uno con seis elencos y los demás con cuatro). Cada club jugará tres partidos. Luego, avanzan hacia la siguiente fase los dos primeros de cada grupo más el tercero del grupo A (que tiene más equipos) y los tres mejores terceros (grupos B a F) o cuarto (del A).

Grupos de la MLS is Back.

Todos los partidos serán en el mismo estadio y la final será el 11 de agosto. El campeón clasificará a la Concachampions de 2021 y la idea es que, tras este torneo especial, se reanude la temporada regular con modificaciones en el calendario.

De los cinco chilenos presentes en la liga, uno no estará. Se trata de Felipe Gutiérrez, quien será baja por el resto del año. El volante de Sporting Kansas City fue sometido en junio a una cirugía para reparar un defecto de cartílago en una rodilla, con lo cual estará apartado de las canchas durante siete a nueve meses. Los nacionales que sí estarán en Orlando son Diego Rubio (Colorado Rapids), José Bizama (Houston Dynamo), Felipe Mora (Portland Timbers) y Cristián Gutiérrez (Vancouver Whitecaps).

El retorno quedó rengo porque un equipo se bajó: Dallas. Todo por culpa del Covid-19. La liga comunicó el lunes que el ex cuadro de Pablo Aránguiz no participará porque 10 jugadores y un miembro del staff técnico dieron positivo a coronavirus. Las pruebas positivas se produjeron a la llegada del club a Orlando. “Estamos totalmente de acuerdo con la decisión de la liga de retirar a Dallas de la MLS is Back por motivos de seguridad”, dijo el timonel del club Dan Hunt.

Está el riesgo de que otro club tome el mismo camino. La MLS aplazó el primer partido del Nashville por el contagio de cinco futbolistas. Con ello, se está evaluando si la nueva franquicia podrá participar del torneo o no. Con el aplazamiento del partido entre Nashville y Chicago Fire, solo habrá un partido este miércoles. Será entre Orlando City y el Inter Miami, la franquicia de David Beckham (20 horas de Chile).

La MLS is Back servirá como la prueba piloto para el retorno de los deportes colectivos en el país. La misma sede recibirá a la NBA, programada para el 30 de julio.

Debuts de clubes con chilenos

Domingo 12

20.00 Sporting KC – Minnesota Utd.

22.30 Real Salt Lake – Colorado Rapids

Lunes 13

20.00 Los Angeles FC – Houston Dynamo

22.30 LA Galaxy – Portland Timbers

*Pospuesto: Dallas – V. Whitecaps