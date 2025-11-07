OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    El nadador Agustín Pavez suma su tercer oro individual y acrecienta los abrazos chilenos

    La tarde de este viernes se impuso en los 400 metros, categorías S6-S14, de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025. Con sus éxitos, igualó la marca de tres preseas doradas de la cauquenina María Jesús Lara. Así se acrecentó a 16 el números de primeros lugares obtenido por los paradeportistas criollos.

    Por 
    El Deportivo
    Agustín Pavez es la gran figura de la natación chilena en Santiago 2025. Ramón Monroy/Chile 2025

    El nadador Agustín Pavez, oriundo de Mostazal, sumó ayer su tercera medalla individual al imponerse en la prueba de 400 metros libres, categoría S6-S14, con un total de 780 puntos.

    En las competencias de nado se mezclan deportistas de diversos grados de funcionalidad, por lo que el ganador es quien suma más puntos, establecidos sobre la base de una fórmula basada en el récord mundial de cada categoría. En este caso, Pavez (S14) fue también el ganador en términos cronométricos, al registrar 4’37”08, seguido por el colombiano Santiago León (S6), con 5’33”58 y 746 puntos y el mexicano Juan Ruz (S14), con 4’54”79 y 602 pts.

    Con esta victoria en el Centro Acuático del Estadio Nacional, Pavez se convierte en el segundo integrante de la delegación chilena en acumular tres preseas doradas en estos Juegos, igualando el logro de la paravelocista María Jesús Lara, quien se impuso en 100, 200 y 400 metros, categoría T47 Youth.

    Así, la delegación chilena suma 16 oros en el medallero general, confirmando su mejor participación en este tipo de certámenes. 

    Pavez contó que llegó a las piscinas “porque mi mamá hacía clases de natación en Rancagua. Y yo iba de aburrido. Ella no tenía con quién dejarme mientras mi padre trabajaba. Entonces la acompañaba y empezó a gustarme. Mi mamá empezó a entrenarme de a poco. Primero fue recreativo y después me enfoqué más en lo profesional”, repasa el deportista que hoy entrena a diario en San Fernando para cumplir sus sueños, aún cuando reconoce que la vida del alto rendimiento tiene algunos detalles que son algo ingratos.

    Las metas

    Para poder hacer su rutina de trabajo que lo tiene convertido en uno de los mejores del continente, tuvo que dejar el colegio y hacer exámenes libres. “No es lo mismo que estar con amigos sentados en una aula. Se extraña mucho eso”, concluye.

    “Mi objetivo es llegar a ser uno de los S14 (su categoría) más rápidos del mundo, y ojalá estar dentro de los cinco mejores. Luego deseo llegar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, y para eso entreno duro todos los días, dejando de lado diversión, amigos y muchas cosas que me importan, porque la verdad es que mi mayor sueño es deportivo”, explicó respecto a sus ambiciosas metas.

    Más sobre:Santiago 2025Juegos Parapanamericanos JuvenilesPara nataciónAgustín Pavez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil

    Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años

    “Le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela”: el audio que marcó la formalización de la trama bielorrusa

    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    3.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    4.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    5.
    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil
    Chile

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil

    “Le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela”: el audio que marcó la formalización de la trama bielorrusa

    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación
    Negocios

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

    Malls y strip centers estarán cerrados el domingo 16 y trabajadores tendrán 3 horas para votar

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares
    Tendencias

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Sorpresa: Tiago Nunes es uno de los candidatos para ser el mejor técnico del mundo en 2025
    El Deportivo

    Sorpresa: Tiago Nunes es uno de los candidatos para ser el mejor técnico del mundo en 2025

    El nadador Agustín Pavez suma su tercer oro individual y acrecienta los abrazos chilenos

    Abel Ferreira sorprende y se lanza contra el DT de Gonzalo Tapia en Sao Paulo: “Yo tenía el mismo dinero que él”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana
    Cultura y entretención

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años
    Mundo

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años

    Arce se despide como presidente de Bolivia destacando los logros de su gestión y con críticas a Morales

    Estados Unidos acusa a Irán de intentar asesinar a la embajadora de Israel en México

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego