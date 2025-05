El notable hito de Benjamín Kuscevic en Fortaleza en el partido ante Colo Colo por la Copa Libertadores

Colo Colo visita a Botafogo a las 20.30 horas este martes. En la escuadra brasileña será titular Benjamín Kuscevic, quien, además, vivirá una jornada especial en el Arena Castelao. Esto porque el defensor formado en la UC (donde ganó cuatro títulos de Primera División) será capitán en el elenco rojiazul.

Al encuentro, el elenco de Brasil llega con cuatro puntos. El Cacique, en tanto, tiene dos unidades. Esto tras el castigo de la Conmebol a la institucional nacional, donde se le dieron los puntos del duelo en Chile al club tricolor, debido a los incidentes en Macul.

Kuscevic, que arribó al club en 2024, tras sus pasos por Palmeiras y Coritiba, acumula 59 duelos en el equipo.

Fortaleza llega al enfrentamiento ante los albos en un momento difícil. Luego de la última presentación, el entrenador Juan Pablo Vojvoda reconoció que la situación es compleja. “En este momento, mi pensamiento es: tenemos un equipo que recuperar. Confío en mis jugadores. En tiempos difíciles, soy fuerte. Seguiré luchando día a día. No estoy muy lejos de mi futuro”, apuntó.

“Quiero ser feliz, pero ahora mismo no puedo conseguir esa felicidad. Mi felicidad es con el fútbol, así que si las cosas van bien en el fútbol, mi felicidad está presente. Cuando las cosas no están bien, sufro. Sufro con mis jugadores. Tengo un elenco que me responde, y eso es lo principal”, añadió.