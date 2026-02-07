El punto con el que Tomás Barrios pone en ventaja a Chile ante Serbia por la Copa Davis

El punto con el que Tomás Barrios pone en ventaja a Chile ante Serbia

Tomás Barrios había desperdiciado tres match point que le podrían haber dado el partido ante Dusan Lajovic en el segundo set. Por le primer duelo de la serie entre Chile y Serbia por la Copa Davis, en el Cour Central Anita Lizana del Estadio Nacional, el chileno jugaba el tie break ante el representando europeo.

En una cerrada definición, el chillanejo sacó diferencia de dos puntos gracias a un sólido saque abierto que Lajovic, con su revés, dejó en la malla.

Barrios miró hacia el público, gritó con fuerza, se saludó con su rival y recibió el abrazo y las felicitaciones de Nicolás Massú, el capitán chileno de Copa Davis.