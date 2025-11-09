El Team Chile presenta su nueva indumentaria para el próximo ciclo olímpico

El Team Chile realizó la presentación de su nueva indumentaria para el próximo ciclo olímpico.

El Team Chile se renueva. Las selecciones nacionales presentaron oficialmente su nueva indumentaria, la que utilizarán por los próximos cuatro años. El hito marcará su inicio en los Juegos Bolivarianos de 2025 y finalizará con el cierre del ciclo olímpico en Los Ángeles 2028.

La actividad se llevó a cabo en el corazón del Parque Estadio Nacional, en el marco de la ‘Apertura Ciudadana’ y el ‘Dupu Fest’. El evento fue organizado por el IND y Sparta, y se reunieron múltiples deportistas de diferentes disciplinas.

Hubo un desfile donde se exhibió la nueva colección. El lanzamiento también simbolizó la unión entre el Team Chile y Sparta, marcas que lleva diez años (y ahora suman otros cuatro) vinculadas.

Desde el punto de vista técnico, la colección destacó por elevar los estándares de rendimiento y comodidad. Cada prenda fue confeccionada con telas más ligeras, respirables y de secado rápido –dry fit–, junto con cortes ergonómicos que permiten mayor libertad de movimiento. Todo ello con énfasis en que los deportistas se sientan libres, cómodos y seguros al competir o entrenar.

“Estamos muy agradecidos del apoyo que Sparta ha dado a los deportistas del Team Chile durante tantos años. Es un orgullo para todos contar con un uniforme tan especial, y estamos seguros de que será testigo de grandes logros durante las próximas competencias”, aseguró Miguel Ángel Mujica, Presidente del Comité Olímpico de Chile.

En la misma línea, el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó la funcionalidad de la ropa: “Es cómoda, práctica para los entrenamientos, y agradecemos a Sparta por acompañar al Team Chile por los próximos años hasta Los Ángeles 2028”.

Más allá de la tecnología e innovación, Team Chile y Sparta inauguraron un diseño que busca transmitir orgullo, energía y sentido de pertenencia, combinando elementos clásicos con una estética moderna que evoque los valores del deporte chileno.