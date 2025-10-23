Team Chile lanza una serie de audiocuentos infantiles para acercar el deporte a los más pequeños

La historia de Valentina Toro es narrada en forma de audiocuento por el Team Chile.

Siete deportistas del Team Chile protagonizan “Los Cuentos de DUPU”, iniciativa que busca acercar el deporte y sus figuras nacionales a niños y niñas a través de una serie de audiocuentos infantiles.

El proyecto narra, en clave entretenida y fantástica, el camino recorrido por siete rostros del Team Chile desde que eran muy pequeños hasta lograr sus grandes éxitos deportivos.

Francisca Crovetto, Yasmani Acosta, Melita y Antonia Abraham, Martín Vidaurre, Martina Weil y Valentina Toro protagonizan estos cuentos, mezclados con fantasmas, sirenas, titanes y hadas del deporte.

“Creo que es súper bonito que los niños y las personas de todas las edades puedan ver estas historias, son hermosas. Si bien trata cosas fantásticas como fantasmas, en realidad son muy cercanas a la realidad de cada uno de nosotros. Espero que les sirva a las futuras generaciones”, comentó Valentina Toro.

“Los Cuentos de DUPU” ya se encuentran disponibles en las cuentas oficiales del Team Chile en Spotify y Youtube. En las próximas semanas se organizará visionados masivos de estas cápsulas audiovisuales en colegios de distintas comunas, donde además los mismos deportistas entregarán ejemplares impresos de sus cuentos a los niños.