En España festejan el triunfo del Valladolid ante Colo Colo: “Centenariazo del Pucela”

Colo Colo sumó una nueva derrota en su centenario. El Cacique cayó por 2-0 ante el Real Valladolid, en el primer encuentro amistoso en el marco de los festejos del club nacional, que sumó un nuevo tropiezo en un convulsionado año.

El cuadro albo ha estado lejos de disfrutar de una temporada que se vislumbraba como especial. Por otra parte, en la vereda pucelana, la victoria fue importante. Ambos amistosos fueron tomados con seriedad de cara al proyecto comandado por su nuevo técnico Guillermo Almada.

El Valladolid descendió a la segunda división española tras una temporada para el olvido. De hecho, ante el Cacique rompieron una mala racha de 20 partidos seguidos sin ganar, incluyendo el pasado amistoso ante el Pafos de Chipre. No se imponían en un duelo desde enero.

El resultado fue festejado en España. “El Valladolid vence y convence ante el Colo Colo”, tituló Marca. “Victoria muy seria del Real Valladolid ante un Colo Colo en plena competición liguera que cayó en el primero de los dos partidos que enfrentarán a ambos equipos con motivo del centenario de la entidad chilena”, continuó el diario español.

Triunfo destacado en España

AS también destacó lo realizado por los pucelanos. “El Real Valladolid disputó su segundo amistoso de pretemporada en Viña del Mar, en el estadio Sausalito ante 6.000 aficionados y se midió a un equipo de la entidad de Colo Colo, con Almirón en el banquillo (ex entrenador del Elche) y Arturo Vidal, el ex jugador del Barcelona y estrella de nivel mundial que da la medida de lo que es el equipo chileno y logró llevarse una meritoria y trabajada victoria por 0-2 de forma merecida”, consignó.

Para El Día de Valladolid, más de lo mismo. “El Real Valladolid venció por 0-2 a Colo Colo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, en el primero de dos amistosos que disputarán ambos con motivo del festejo del centenario del equipo chileno. Con goles del delantero brasileño Marcos André y el mediocampista Chuki, ambos en el segundo tiempo, el cuadro español logró su primer triunfo bajo el mando del técnico uruguayo Guillermo Almada, que llegó a inicios de julio”, indicó. “Los Pucelanos se encuentran en pretemporada, en proceso de rearmarse para buscar el regreso a La Liga tras su descenso esta temporada a Segunda División y habían perdido su primer amistoso ante el campeón chipriota Pafos por 2-3”, complementó el medio.

En tanto, el Diario de Valladolid tituló: “Centenariazo del Pucela a Colo Colo”. “El Real Valladolid ganó y convenció (0-2) en su segundo amistoso de la pretemporada 2025, primero ante el Colo Colo chileno en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Un choque en el que los pucelanos dejaron muy buenas sensaciones en lo actitudinal, con muchos futbolistas del filial tanto en el once como en la convocatoria y un once prácticamente idéntico al que jugó ante el Pafos“, siguió en su comentario.